UŽIVO Od 22:30 Njemačka protiv Paragvaja u vrlo napadačkom sastavu

DEBAKL NA SP-U

Češki izbornik podnio ostavku nakon SP-a: 'Mediji su širili laži, sve je utjecalo na moju odluku'

Češka je nastupala u skupini A te je osvojila tek jedan bod u tri utakmice, remizirala je 1-1 s Južnom Afrikom. Gubila je od Južne Koreje 1-2 i domaćina Meksika 0-3