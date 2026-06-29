UŽIVO Od 22:30 Njemačka protiv Paragvaja u vrlo napadačkom sastavu

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Sastavi:
Njemačka: Neuer; Brown, Tah, Rüdiger, Kimmich - Pavlović, Nmecha - Wirtz, Havertz, Sané - Undav
Paragvaj: Gill; Alonso, Canale, Gomez, Caceres - Bobadilla, Cubas, Galarza - Almiron, Enciso, Avalos
Večeras od 22:30 igra se treća po redu utakmica šesnaestine finala SP-a, između Njemačke i Paragvaja. Njemačka je unatoč porazu od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze završila prva u skupini, dok je Paragvaj ušao u nokaut-fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Pobjednik u ovom susretu u idućoj fazi sastat će se s pobjednikom susreta između Francuske i Švedske.
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