USKORO UŽIVO Livaković i Baturina obraćaju se hrvatskim novinarima u Alexandriji, pratite što će reći

U UTORAK PUTUJU

Vatreni poručio: Nadam se da ćemo se u SAD-u zadržati mjesec dana, to bi bilo sjajno

"Atmosfera? Kao i uvijek, super. Miks iskusnih i mladih igrača. Održavamo mentalitet i dobru atmosferu, to je ono što krasi nas Hrvate. To će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo tamo biti mjesec dana, ne bi bilo loše", rekao je Martin Erlić.