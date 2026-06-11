USKORO UŽIVO Livaković i Baturina obraćaju se hrvatskim novinarima u Alexandriji, pratite što će reći

Hrvatski nogometni reprezentativci Martin Baturina i Dominik Livaković izašli su pred novinare u Alexandriji, američkom gradu u kojem su vatreni smješteni na Svjetskom prvenstvu. Na mjestu događaja je naš novinar Edi Džindo, a pa pogledajte što je Baturina i Livaković reći.
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