U 46. godini iznenada umro čovjek koji je otkrivao dragulje iz dijaspore za hrvatsku reprezentaciju

U 46. godini u Beču preminuo je Darko Kovačević, dugogodišnji suradnik Hrvatskog nogometnog saveza, objavila je službena stranica HNS-a.

Darko Kovačević bio je dugogodišnji skaut Hrvatskog nogometnog saveza za Austriju i jedan od najznačajnijih djelatnika u dijaspori koji je svakodnevno pronalazio talentirane igrače hrvatskog porijekla i uvelike pridonosio ovom važnom segmentu u razvoju hrvatskog nogometa u cjelini.

Dugi niz godina uspješno je vodio selekciju austrijske dijaspore na tradicionalnom turniru “Vukovarskih branitelja” i davao preporuke za igrače mlađih uzrasnih kategorija hrvatskih reprezentacija. Jednako tako, njegov je bio značajan doprinos u skautiranju talentiranih igrača i igračica u Austriji, a u svakodnevnim razgovorima s vodećim ljudima struke pod okriljem HNS-a ostavio je dojam čovjeka na kojega se uvijek moglo osloniti.

Hrvatski nogometni savez izrazio je duboku sućut njegovoj obitelji uslijed ovog nenadoknadivog gubitka.