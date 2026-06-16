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POČIVAO U MIRU

U 46. godini iznenada umro čovjek koji je otkrivao dragulje iz dijaspore za hrvatsku reprezentaciju

Cro Vienna
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 16:42

Dugi niz godina uspješno je vodio selekciju austrijske dijaspore na tradicionalnom turniru “Vukovarskih branitelja” i davao preporuke za igrače mlađih uzrasnih kategorija hrvatskih reprezentacija

U 46. godini u Beču preminuo je Darko Kovačević, dugogodišnji suradnik Hrvatskog nogometnog saveza, objavila je službena stranica HNS-a

Darko Kovačević bio je dugogodišnji skaut Hrvatskog nogometnog saveza za Austriju i jedan od najznačajnijih djelatnika u dijaspori koji je svakodnevno pronalazio talentirane igrače hrvatskog porijekla i uvelike pridonosio ovom važnom segmentu u razvoju hrvatskog nogometa u cjelini.

Dugi niz godina uspješno je vodio selekciju austrijske dijaspore na tradicionalnom turniru “Vukovarskih branitelja” i davao preporuke za igrače mlađih uzrasnih kategorija hrvatskih reprezentacija. Jednako tako, njegov je bio značajan doprinos u skautiranju talentiranih igrača i igračica u Austriji, a u svakodnevnim razgovorima s vodećim ljudima struke pod okriljem HNS-a ostavio je dojam čovjeka na kojega se uvijek moglo osloniti.

Hrvatski nogometni savez izrazio je duboku sućut njegovoj obitelji uslijed ovog nenadoknadivog gubitka.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
HNS hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Darko Kovačević

Komentara 1

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17:00 16.06.2026.

Dragulje haahahaha . Dragulji trče sim tam sat i pol i napucavaju loptu. Baš dragulji

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