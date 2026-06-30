Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVIĐENI SKANDAL

Nogometna zvijezda plaćala za bolesne fetiše i rasističke ispade: 'Smeta li ti ako se dodirujem dok te slušam?'

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
30.06.2026.
u 12:33

Lijevi bek Atletico Madrida navodno je plaćao ženi za slanje glasovnih poruka s rasističkim, uvredljivim i bogohulnim sadržajem.

Talijanski nogometaš Matteo Ruggeri našao se u središtu velike kontroverze nakon optužbi koje su izazvale burne reakcije u Italiji i na društvenim mrežama. Lijevi bek Atletico Madrida navodno je plaćao ženi za slanje glasovnih poruka s rasističkim, uvredljivim i bogohulnim sadržajem.

Slučaj se temelji na snimkama zaslona i videozapisima koji kruže internetom, a prema kojima je 23-godišnji nogometaš navodno slao novac u zamjenu za sadržaj povezan sa seksualnim fetišem. "Reci to s tvrdim D. Reci to zaista jasno artikulirano", govorio je nogometaš anonimnoj ženi. Na snimci se čuje i kako se Ruggeri zadovoljava. "Smeta li ti ako se dodirujem dok slušam tvoje audiosnimke?" pitao je ženu.

U objavljenim materijalima navodno se vide transakcije od 150 eura, a dio razgovora koji se pripisuje Ruggeriju uključuje uvredljive i rasističke poruke. U jednom od audiozapisa, prema navodima medija, čuje se glas osobe koja navodno traži od žene da izgovara rasističke uvrede tijekom razgovora. "Reci mi da i ti vrijeđaš crnce i da si rasistkinja", čuje se u audioporuci koju je uputio.

Talijanski branič stigao je u Madrid prošlog ljeta iz Atalante, a posljednjih tjedana povezivao se i s mogućim povratkom u Italiju. Za njega je interes pokazala Roma, gdje bi ponovno mogao surađivati s bivšim trenerom Gianom Pierom Gasperinijem, no aktualna afera mogla bi utjecati na eventualni transfer. Ruggeri se zasad nije javno oglasio o optužbama, a ako se one potvrde, Ruggeriju prijete ozbiljne disciplinske i sportske posljedice.

FOTO Ovo su najsmješniji memovi sa SP-a: Na tapeti se našla i Hrvatska
UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
1/29
Ključne riječi
nogomet Matteo Ruggeri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!