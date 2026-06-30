Nogometna zvijezda plaćala za bolesne fetiše i rasističke ispade: 'Smeta li ti ako se dodirujem dok te slušam?'

Talijanski nogometaš Matteo Ruggeri našao se u središtu velike kontroverze nakon optužbi koje su izazvale burne reakcije u Italiji i na društvenim mrežama. Lijevi bek Atletico Madrida navodno je plaćao ženi za slanje glasovnih poruka s rasističkim, uvredljivim i bogohulnim sadržajem.

Slučaj se temelji na snimkama zaslona i videozapisima koji kruže internetom, a prema kojima je 23-godišnji nogometaš navodno slao novac u zamjenu za sadržaj povezan sa seksualnim fetišem. "Reci to s tvrdim D. Reci to zaista jasno artikulirano", govorio je nogometaš anonimnoj ženi. Na snimci se čuje i kako se Ruggeri zadovoljava. "Smeta li ti ako se dodirujem dok slušam tvoje audiosnimke?" pitao je ženu.

ÉNORME SCANDALE 🤮



Matteo Ruggeri paierait des femmes pour qu'elles lui envoient des vocaux BLASPHÉMATOIRES et RACISTES en insultant les personnes noires.



Le tout en se masturbant sur ces vocaux et en s’enregistreant pour l'envoyer à son interlocutrice. pic.twitter.com/Zh2SBdElDp — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 28, 2026

U objavljenim materijalima navodno se vide transakcije od 150 eura, a dio razgovora koji se pripisuje Ruggeriju uključuje uvredljive i rasističke poruke. U jednom od audiozapisa, prema navodima medija, čuje se glas osobe koja navodno traži od žene da izgovara rasističke uvrede tijekom razgovora. "Reci mi da i ti vrijeđaš crnce i da si rasistkinja", čuje se u audioporuci koju je uputio.

Talijanski branič stigao je u Madrid prošlog ljeta iz Atalante, a posljednjih tjedana povezivao se i s mogućim povratkom u Italiju. Za njega je interes pokazala Roma, gdje bi ponovno mogao surađivati s bivšim trenerom Gianom Pierom Gasperinijem, no aktualna afera mogla bi utjecati na eventualni transfer. Ruggeri se zasad nije javno oglasio o optužbama, a ako se one potvrde, Ruggeriju prijete ozbiljne disciplinske i sportske posljedice.