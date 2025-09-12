Još jedan vatreni krenuo stopama Perišića, Rakitića, Pjace... Čeka se službena objava velikog posla

Nakon što su to činili igrači poput Ivana Perišića, Ivana Rakitića, Marka Pjace ili Danijela Subašića, još jedan vatreni vlasnik medalje sa svjetskih prvenstava se vraća u HNL. Lijevi bek Borna Barišić (32) ovog je rujna nakon raskida ugovora s turskim Trabzonsporom postao slobodan igrač te će napraviti treći povratak u redove svojeg matičnog kluba, Osijeka. Barišić već neko vrijeme trenira na Opus Areni u Osijeku, oporavljajući se od ozljede prednjih križnih ligamenata. Dogovor između kluba i Barišića je postignut pa će tako bivši hrvatski reprezentativac ojačati konkurenciju na lijevom beku u Osijeku.

Podsjetimo, Borna Barišić je nogometno odrastao u NK Osijeku. U mladim kategorijama se kalio sve do 2011. godine, da bi svoj seniorski put počeo u BSK-u iz obližnjeg Bijelog Brda. Nakon toga se vratio u Osijek gdje je proveo dvije sezone, a potom ga je na ljeto 2015. doveo Dinamo. Međutim, Barišić u Dinamu nije dobio pravu priliku te se nakon jedne kratke posudbe u Lokomotivi već godinu dana poslije vratio u Osijek. Tamo je postao kapetan te bio jedan od najboljih igrača kluba u iduće dvije sezone. To mu je zaradilo transfer u Glasgow Rangers gdje je proveo čak šest sezona te najčešće bio neizostavan član škotskog velikana. Prošle sezone je otišao u redove turskog Trabzonspora, gdje je u rotacijskoj ulozi upisao 15 nastupa u jesenskom dijelu, a na polusezoni je otišao na posudbu u španjolsku La Ligu, točnije u Leganes. Ta se posudba ispostavila vrlo lošom za Barišića, koji je u svojem prvom nastupu početkom 2025. godine ozlijedio prednje križne ligamente, i od tada ga nije bilo na travnjacima.

Barišić je imao vrlo lijepu reprezentativnu karijeru. Bio je, s određenim "pauzama", član hrvatske A selekcije od 2017. do 2023. godine. Upisao je 35 nastupa i zabio jedan pogodak, u 2:1 pobjedi protiv Azerbajdžana 2019. godine u sklopu kvalifikacija za Euro. Barišić je bio dio brončane hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, a na terenu je proveo svih 120 utakmica u napetoj utakmici osmine finala protiv Japana, koju su "vatreni" dobili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Što se tiče klupske karijere, Barišić je osvojio četiri trofeja; jedan naslov prvaka Hrvatske s Dinamom (15/16), jedan naslov prvaka Škotske s Rangersima (20/21), s kojima je osvojio i škotski kup (21/22) te škotski liga kup (22/23).

Barišić će se u redovima Osijeka pridružiti trojici lijevih bekova; Roku Jurišiću, Davidu Čolini i mladom Ivanu Cvijanoviću. Prema informacijama koje kruže klubom, ovaj dolazak Barišića značio bi da će se Čolinu gurnuti prema ofenzivnijim pozicijama, budući da je nekoliko puta u začetku sezone pokazao da se tamo vrlo dobro snalazi. Barišić sigurno neće odmah biti spreman za utakmice, a još će se koji tjedan čekati i na oporavak Jurišića zbog puknuća metatarzalne kosti u desnom stopalu.