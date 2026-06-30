SDP-ov upitnik za ustavne suce je osvježenje, ali s previše ideologije

Ugodno osvježenje je što je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav odlučio promijeniti formu i ubrzati dinamiku razgovora s 15 kandidata za izbor troje ustavnih sudaca. Odustalo se od uvodnih predstavljanja kandidata što se dosad uglavnom svodilo na usmeno ponavljanje biografskih podataka iz pisanih životopisa, koji su javno objavljeni pa ih svatko koga zanima ima mogućnost iščitati. Na tu izmjenu, Odbor je bio "prisiljen" jer su u SDP-u ovoga puta odlučili organizirano i u većem broju gostovati na sjednici Odbora kako bi kandidatima mogli postaviti što više od tridesetak pripremljenih pitanja. To je pozitivno, jer nisu svi zastupnici pravnici pa su tako organiziranim pristupom pitanja ustavnopravno suvislija i načelno relevantnija. Iako se na prvu može prigovoriti što su pitanja nasumično "vađena iz košarice" tako da je više zastupnika SDP-a postavljalo različitim kandidatima ista pitanja, ali niti jedno pitanje nije postavljeno svim kandidatima. To je bolje, jer kandidati koji su saslušavani drugi dan bili su u maloj prednosti jer su se mogli pripremiti za neka pitanja.
Analizom se ne može razabrati što je SDP navodilo da pojedina pitanja postavljaju nekim kandidatima, a drugima ne
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