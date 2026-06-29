Dio zemlje pogodit će nevrijeme? Izdani su alarmi, pogledajte radarsku snimku

Hrvatska se, kao i veći dio Europe, i dalje nalazi na udaru toplinskog vala. Najviša je temperatura u 16 sati izmjerena u Slavonskom Brodu te je iznosila 38.2 °C. Najniža je bila na Zavižanu - 20.7 °C. Dok u većem dijelu zemlje prevladava vedro vrijeme, nad dio su se nadvili oblaci. U Zadru je, primjerice, umjereno oblačno, a u Rijeci ima grmljavine. Kako pokazuju aktualne radarske snimke, nad ta se područja već nadvio sustav koji bi mogao donijeti oborine.

Foto: Weather.com

Da danas postoji mogućnost pljuskova s grmljavinom, ranije je najavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). "U većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 °C", istaknuo je DHMZ u prognozi za danas.

Također, osim niza upozorenja zbog toplinskog vala, za danas su izdana i upozorenja zbog grmljavinskog nevremena za gospićku i kninsku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

I sutra će biti pretežno sunčano te prolazno s umjerenom naoblakom, dok su od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Iako za utorak nisu izdana upozorenja zbog nevremena, ono je u većem dijelu zemlje vjerojatno u srijedu. Naime, tada će alarmi biti upaljeni za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena.