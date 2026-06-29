Plenković: Ako načelnik Glavnog stožera ne ispuni ovu zapovijed, od tog trenutka očekujem njegovu ostavku

Uzvrat premijera Andreja Plenkovića predsjedniku Zoranu Milanoviću nije se dugo čekao. Nakon što je Milanović ranije poručio da Hrvatska vojska bez njegove odluke neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, Plenković je odbacio njegove tvrdnje i poručio da je riječ o protokolarnom događaju koji nije u predsjednikovoj nadležnosti.

Premijer je na početku odgovora ponovno prozvao Milanovića zbog njegova odnosa prema državnim institucijama. – Protokolarno-ceremonijalni odlasci Hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego u nadležnosti ministra obrane. Hrvatska je pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i izvrsnu suradnju. Ministar obrane inzistirat će u zahtjevu upućenom načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu da Hrvatska vojska bude na tom ceremonijalnom događaju – rekao je Plenković.

Premijer je zatim oštro kritizirao predsjednikove vanjskopolitičke stavove. – Ovakvo ponašanje potvrđuje da Milanović, koji pet godina nije bio u Ukrajini, ima antiukrajinski stav, anti-EU narativ, praktički je protiv NATO-a, protiv onoga što rade Sjedinjene Američke Države, a sada je i protiv Francuske. Takva izolacionistička politika i pjevanje ruskih pjesmica velika su nacionalna sramota. Inzistirat ćemo na poštovanju zakona – poručio je.

Plenković je na kraju uputio i upozorenje načelniku Glavnog stožera OSRH. – Ako se dogodi da ovaj izda neku nepostojeću usmenu zapovijed, ja već sada govorim da u tom slučaju, ako načelnik Glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje i očekujem njegovu ostavku – zaključio je premijer.