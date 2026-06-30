Ante Čačić i Samir Toplak stali u obrani Livaje: 'Garcia je u ovome pogriješio'

Čini se kako je rastanak između Hajduka i najboljeg igrača Marka Livaje sve bliže i bliže. Desetka bijelih navodno je ostala na team buildingu s nekolicinom igrača nakon pobjede Hrvatske nad Ganom što se nikako nije svidjelo treneru Gonzalu Garciji i sportskom direktoru Robertu Grafu.

Kako piše Dalmatinski portal, klub će Livaji dozvoliti da kao slobodan igrač nađe novi klub u kojem će nastaviti karijeru. Te su vijesti izazvale potres među navijačima Hajduka i ljubiteljima hrvatskog nogometa. Situacija je esklairala kada je Garcia sljedećeg dana od tih igrača tražio dodatno trčanje što je Livaja odbio.

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Situaciju je za HRT komentirao bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i nekadašnji trener Dinama Ante Čačić.

- Ako je povod bio odlazak na čašu pive ili bocu pive, pobjeda reprezentacije, ja bih se tim igračima priključio. Pokazao bih na taj način da i mene raduje da zemlja u kojoj radim nogometno napreduje, da je na takvom nogometnom festivalu napravila rezultat. Ali ono što mene čudi kao trenera, da igrača koji je napravio, ako ga i možemo nazvati disciplinski prekršaj, sutra tjeraš na neki dodatni fizički rad. To je isto kao da ja, s obzirom na to da sam ovog trenutka na nekom tretmanu medicinskom, kažem liječnici svojoj da sam zaboravio popiti tabletu ujutro, onda ona meni kaže: "Dobro, za kaznu sad popijte tri." Pa što će me ubiti? Ne razumijem. To je meni s aspekta trenerske struke neshvatljivo. Tjerati ponovno igrača, pa taman da i nije spavao cijelu noć. Pa daj mu da se odmori, pa onda zna se na koji način će s njim trenirati, odnosno sankcije se znaju koje trebaju biti - rekao je.

Svoje mišljenje dao je i trener Samir Toplak.

- Ono što je, prema mom mišljenju, Garcia pogriješio - kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv. Ne želim preko najboljeg igrača graditi neki svoj ego. Tako da je apsolutno to trebalo drugačije biti riješeno - rekao je te dodao kako ga ljuti što Hajduk ne pokazuje poštovanje prema svojim klupskim legendama.