Amerikanka u šoku nakon posjeta Hrvatskoj; tvrdi da ovaj grad treba izbjegavati: 'Nepodnošljivo je'

Hrvatska je godinama jedna od omiljenih ljetnih destinacija za strane turiste, no iskustva posjetitelja nisu uvijek isključivo pozitivna. Dok jedni hvale prirodne ljepote, čisto more i gastronomsku ponudu, drugi sve glasnije upozoravaju na probleme koji im mogu pokvariti savršen odmor. Među njima je i američka influencerica i putopisna blogerica Erin Fang, koja je nakon obilaska hrvatske obale otvoreno podijelila utiske sa svojim pratiteljima. Posebno se osvrnula na jedan grad koji, prema njezinu mišljenju, zbog golemih gužvi i vrtoglavih cijena više nije najbolji izbor za ljetovanje, a njezine preporuke i kritike privukle su golemu pažnju jer se dotiču ključnih izazova hrvatskog turizma – naglog rasta cijena i prekomjernog broja turista u pojedinim destinacijama.

Kao prvu i najvažniju stavku, Fang je uputila oštro upozorenje stranim turistima kada je riječ o najpoznatijoj hrvatskoj destinaciji. Istaknula je kako "Dubrovnik tijekom ljetnih mjeseci možda nije najbolji izbor za putnike koji žele mirniji odmor". Priznala je da bi njezin stav mogao zvučati kontroverzno, no smatra da bi turisti koji žele izbjeći duge redove i nesnosne gužve trebali razmisliti o drugim odredištima. Prema njezinim procjenama, grad je posljednjih godina postao iznimno opterećen turistima, a cijene su se u posljednje dvije godine, kako tvrdi, "gotovo udvostručile". Pritisak na infrastrukturu dodatno povećava velik broj izravnih letova iz Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega su gužve tijekom sezone, prema njezinu iskustvu, postale "često nepodnošljive".

Kao alternativu južnoj Dalmaciji, Amerikanka je stranim turistima preporučila posjet Puli u Istri ili susjednoj Crnoj Gori. Smatra da te destinacije nude vrlo slično mediteransko iskustvo, ali uz znatno niže troškove, navodeći da se tamo može proći za "tek djelić cijena koje su danas uobičajene u Dubrovniku". Ipak, njezina recenzija nije bila u potpunosti negativna. Nije štedjela riječi hvale kada su u pitanju prirodne ljepote i gastronomija Hrvatske. Govoreći o hrvatskoj kuhinji, istaknula je da ju je iznenadila kvaliteta domaćih proizvoda i rekla da bi "voljela da je ranije saznala da Hrvatska proizvodi jedno od najboljih maslinovih ulja, kao i da je poznata po tartufima". Prema njezinu mišljenju, riječ je o proizvodima po kojima zemlja nije dovoljno prepoznata na međunarodnoj razini, unatoč njihovoj iznimnoj kvaliteti.

Kao treću važnu preporuku za buduće putnike navela je savjete u vezi s prijevozom, razbijajući uvriježeno mišljenje da je za obilazak Hrvatske nužno unajmiti automobil. Istaknula je da putnicima, prema njezinu iskustvu, "uglavnom nije potreban automobil jer se do većine destinacija može lako stići autobusnim prijevozom". Kada je riječ o obilasku otoka u blizini Splita, Fang navodi da postoje brojne katamaranske linije koje omogućavaju jednostavno i brzo putovanje. Upravo je otoke u splitskom akvatoriju, među kojima je posebno izdvojila Hvar, proglasila vrhuncem svog ljetovanja, naglasivši da se na njima nalaze "neke od plaža s najčišćim i najljepšim morem koje je tijekom svojih putovanja imala priliku vidjeti".

Grad Dubrovnik već godinama aktivno provodi niz mjera za borbu protiv negativnih učinaka masovnog turizma. Još 2017. godine, pod vodstvom gradonačelnika Mate Frankovića, pokrenuta je inicijativa "Respect the City" (Poštujmo Grad) s ciljem stvaranja održivijeg turističkog modela. Ključne mjere uključuju ograničavanje broja kruzera na najviše dva dnevno, uz minimalno vrijeme sidrenja od osam sati, kako bi se bolje upravljalo priljevom dnevnih posjetitelja. Također, od 2026. godine posjetitelji će morati unaprijed rezervirati svoj termin za obilazak gradskih zidina, što je mjera osmišljena za kontrolu protoka turista i smanjenje gužvi. U tijeku je i revizija broja smještajnih jedinica, restorana i suvenirnica kako bi se utvrdio održivi kapacitet za budućnost, a pojačane su i kazne za narušavanje javnog reda i mira.

Komentari američke influencerice o gužvama i cijenama imaju uporište u službenim podacima. Dubrovnik, grad s nešto više od 41 tisuće stanovnika, zabilježio je 1,3 milijuna turističkih dolazaka tijekom 2024. godine. Što se tiče cijena, Hrvatska se suočila sa značajnom inflacijom, što se izravno odrazilo na troškove za turiste. Procjenjuje se da dnevni proračun za turista srednje klase u Dubrovniku iznosi između 150 i 250 eura, dok obrok u restoranu srednjeg cjenovnog ranga u Starom gradu može koštati oko 35 eura po osobi. Neki izvještaji navode da su cijene u Hrvatskoj u posljednje tri godine porasle i do 50 posto, čime je postala manje konkurentna u odnosu na druge mediteranske destinacije poput Španjolske i Grčke.

Ispod njezina videa mnogi Hrvati priznali su da su bili šokirani preporukom da se Dubrovnik preskoči, smatrajući to pretjeranim. "Apsolutno nemojte preskočiti Dubrovnik! Samo imajte na umu da može biti gužva u danima kada u luku dolaze kruzeri, ali on ima mnogo toga za ponuditi i mora se posjetiti! Idite i na ova druga mjesta, ali nemojte ga preskočiti! Kakva glupost!", glasio je jedan od komentara.