Ćorić upozorio šefove javnih tvrtki da ne dižu plaće i materijalna prava radnika

Ministar financija Tomislav Ćorić upozorio je poslovodstva javnih poduzeća da se u sljedećim mjesecima suzdrže od povećanja plaća i materijalnih prava svojih zaposlenika. Neslužbena je to informacija koju smo dobili proteklih dana iz dobro obaviještenih izvora. Tragom nje pokušali smo provjeriti je li tome doista tako. Iz Ministarstva financija stižu rečenice koje bismo mogli nazvati neizravnom potvrdom. "Vlada je kroz paket antiinflacijskih mjera poduzela niz aktivnosti s ciljem ublažavanja pritisaka na građane i gospodarstvo. Uspješna provedba tih mjera zahtijeva odgovorno postupanje svih dionika, uključujući i uprave javnih poduzeća koje trebaju nastaviti voditi računa o racionalnom i učinkovitom poslovanju", poručuju iz Ministarstva financija na naš upit.