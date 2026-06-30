Domovina i narod nisu suparnici: zato Hrvati iz BiH trebaju navijati za obje reprezentacije

Ovog ljeta Bosna i Hercegovina te Hrvatska ispisuju nove stranice svoje nogometne povijesti. Obje su među 32 najbolje reprezentacije svijeta i obje su izborile plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Za Hrvate u BiH to ne bi trebao biti razlog za dvojbu, nego za dvostruko zadovoljstvo. Jer imaju dvije reprezentacije: Hrvatsku, kao reprezentaciju svog naroda, i BiH, kao reprezentaciju svoje domovine.



Mnogi Hrvati u BiH nikada nisu razvili snažnu emocionalnu povezanost s reprezentacijom BiH. Razlozi za to nisu isključivo nogometni, pa ni sportski. Rat, političke podjele, osjećaj neravnopravnosti i uvjerenje da državne institucije ne predstavljaju jednako sva tri konstitutivna naroda ostavili su dubok trag, a sve se to neminovno prelilo i na sport. Dodatno nepovjerenje stvarali su prizori sa stadiona na kojima dominiraju zastave s ljiljanima. Dok ih jedni doživljavaju kao simbol povijesne Bosne, drugi ih ponajprije povezuju s ratnim razdobljem. Povremeno su se događala i slavlja koja su više nalikovala na provokacije nego na iskreno zajedničko veselje. Takve scene nisu gradile mostove, nego su kod mnogih dodatno učvršćivale osjećaj da reprezentacija ne pripada svima jednako.