Tko je sve stao uz Livaju nakon sukoba s Garcijom: 'Njegov odlazak bio bi početak kraja Hajduka'

Sukob Marka Livaje s trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom jedna je od glavnih tema u hrvatskim sportskim medijima. Odnosi između najboljeg igrača i trenera bijelih već neko vrijeme nisu dobri, ali sada je sve eskaliralo i čini se da je rastanak između igrača i kluba neminovan.

Do problema je došlo kada je Livaja s nekolicinom igrača ostao na 'team buildingu' nakon pobjede Hrvatske nad Ganom dulje od dozvoljenog. Sljedećeg dana na treningu Garcia je igračima u pitanju zadao dodatno trčanje što je Livaja odbio. Došlo je do sukoba te je kapetan momčadi napustio pripreme i očekuje se da će uskoro napustiti klub.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svoj stav o ovoj situaciji dali su brojni nogometni dužnosnici usko povezani s Hajdukom, a većina ih se slaže kako je Garcia preoštro reagirao prema Livaji.

Ante Čačić je rekao: "Ako je povod bio odlazak na čašu pive ili bocu pive, pobjeda reprezentacije, ja bih se tim igračima priključio. Pokazao bih na taj način da i mene raduje da zemlja u kojoj radim nogometno napreduje, da je na takvom nogometnom festivalu napravila rezultat. Ali ono što mene čudi kao trenera, da igrača koji je napravio, ako ga i možemo nazvati disciplinski prekršaj, sutra tjeraš na neki dodatni fizički rad. To je isto kao da ja, s obzirom na to da sam ovog trenutka na nekom tretmanu medicinskom, kažem liječnici svojoj da sam zaboravio popiti tabletu ujutro, onda ona meni kaže: "Dobro, za kaznu sad popijte tri." Pa što će me ubiti? Ne razumijem. To je meni s aspekta trenerske struke neshvatljivo. Tjerati ponovno igrača, pa taman da i nije spavao cijelu noć. Pa daj mu da se odmori, pa onda zna se na koji način će s njim trenirati, odnosno sankcije se znaju koje trebaju biti."

Jedan od najglasnijih kritičara vodstva Hajduka u posljednje vrijeme je bivši izbornik Hrvatske Igor Štimac koji je također stao na Livajinu stranu:

- Ne znam što ljudi u upravi rade, o čemu razmišljaju, ali njegov odlazak je početak kraja. Kad imaš karizmatičnog igrača poput njega, moraš pronaći način. Kažu da svi igrači moraju biti isti, no ja smatram da se prema igračima koji donose takvu kvalitetu mora imati više empatije. Livaja je miljenik navijača i jedini razlog zašto se Hajduk proteklih nekoliko sezona uopće borio za naslov. On je stvorio euforiju u Splitu i nju treba sačuvati, a bez njega je to nemoguće.

- Volio bih da je ovo kraj za trenera Garciju i ovu upravu, kao i za sve loše što se događa u klubu. Promijenili su toliko sportskih direktora i trenera, a rezultat je u potpunosti izostao. Livaja je jedina svijetla točka u zadnjih 15 godina i zadnji je koji bi trebao otići iz kluba.

Goran Vučević igračka je legenda Hajduka, a od prošlog ljeta do proljeća obnašao je funkciju sportskog direktora kluba. Kao jedan od ljudi koji najbolje poznaju situaciju u klubu, činjenica da je i on stao na igračevu stranu možda najbolje govori o kaosu koji vlada. Vučević nije ništa rekao, ali na Instagramu je objavio zajedničku fotografiju s Livajom i dodao pjesmu Tomislava Ivčića 'Zapivajmo noćas u konobi'.

Livaji je podrška stigla i iz kampa hrvatske nogometne reprezentacije u SAD-u. Nakon vijesti o napuštanju priprema oglasio se njegov bivši suigrač Luka Vušković. Na Instagramu je objavio Livajinu fotografiju i dodao emotikone krune i srca.

O ovoj situaciji govorio je i hrvatski stručnjak Samir Toplak.

- Ono što je, prema mom mišljenju, Garcia pogriješio - kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv. Ne želim preko najboljeg igrača graditi neki svoj ego. Tako da je apsolutno to trebalo drugačije biti riješeno.