Vjetar u leđa za ključni ogled s Izraelom: Kako je INA pokrenula novi val košarkaške energije među navijačima

Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija nalazi se pred jednim od najvažnijih ispita u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak, 6. srpnja s početkom u 20:00 sati, Sportska dvorana Gradski vrt u Osijeku ugostit će utakmicu protiv reprezentacije Izraela, a svaka pobjeda u ovom trenutku može biti presudna u borbi za plasman na smotru najboljih svjetskih momčadi. Uoči ovog sudbonosnog susreta, nacionalni zanos i navijačka energija ponovno su na vrhuncu, a veliku ulogu u buđenju tog prepoznatljivog duha odigrala je INA, koja je nedavnim sportskim spektaklom na maloprodajnoj lokaciji Kvarner pokazala što doista znači istinska, živa podrška domaćem sportu.

Foto: INA

Naime, umjesto tradicionalnih i javnosti zatvorenih protokola, proslava novog sponzorskog ugovora između Ine i Hrvatskog košarkaškog saveza pretvorena je u jedinstveni sportsko-zabavni party na otvorenom. Bio je to događaj na kojem su predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay i Nikola Rukavina, predsjednik HKS-a, simbolično potpisali košarkašku loptu i time označili početak jedne nove, snažne ere za hrvatsku košarku. No, prava vrijednost tog dana ležala je u neprocjenjivom kontaktu igrača s onima zbog kojih se sport i igra, navijačima.

Foto: INA

Od spektakla na Kvarneru do osječkog parketa

Naše najveće NBA zvijezde i reprezentativci proveli su nezaboravno prijepodne na Ini Kvarner, ostavivši na trenutak po strani stroge taktičke zamisli. Kroz opušteno druženje pod vodstvom voditelja Jana Mihaljevića, sudjelovali su u zabavnim izazovima poput Blind challengea u slobodnim bacanjima, odmjeravali snage s domaćim influencerima i strpljivo potpisivali stotine unikatnih dresova s brojem 1.

Prizori u kojima su se reprezentativci fotografirali s navijačima i uživali u Fresh Corner asortimanu poslali su jasnu poruku o zajedništvu i pristupačnosti, upravo onim vrijednostima koje grade kult reprezentacije. Za igrače, taj izravni kontakt s publikom, obiteljima i mladim košarkaškim nadama bio je emotivan podsjetnik na to čije boje brane na parketu te najbolji mogući vjetar u leđa prije ulaska u završne pripreme za Izrael.

Foto: INA

Pred našim reprezentativcima je veliki izazov, ali i velika prilika

Inina podrška Hrvatskom košarkaškog savezu dolazi u ključnom trenutku, kada se gradi dugoročni projekt povratka naše košarke na stare staze slave. Kao vodeća domaća kompanija, INA se kroz ovaj ugovor pozicionirala ne samo kao financijski pokrovitelj, već kao istinski suputnik reprezentacije koji aktivno radi na popularizaciji sporta među svim generacijama. No, u utakmici koja može značajno približiti Hrvatsku ostvarenju cilja i povratku na najveću svjetsku košarkašku pozornicu, podrška s tribina bit će važnija nego ikad.

Zato Sportska dvorana Gradski vrt u Osijeku 6. srpnja postaje mjesto na kojem zajedno branimo hrvatske boje. Svaki navijački povik, svaki pljesak i svaki trenutak podrške mogu dati dodatnu snagu našim igračima kada bude najpotrebnije. Hrvatska košarka kroz svoju povijest ispisala je brojne velike priče, a nova stranica piše se upravo u Osijeku.

Obucite hrvatske boje, povedite obitelj i prijatelje te budite dio atmosfere koja će nositi reprezentaciju prema novoj velikoj pobjedi. Zajedno pokažimo koliko znači igrati za Hrvatsku i koliko snage imaju pune tribine kada dišu kao jedno. Ne propustite utakmicu koja može biti jedan od ključnih koraka prema Svjetskom prvenstvu. Vidimo se u Osijeku!