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UOČI PUTA U DALLAS

UŽIVO OD 15:00 Moro i Budimir najavljuju otvaranje SP-a i utakmicu s Engleskom

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 13:59

Nikola Moro i Ante Budimir od 15 sati će održati konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Naš novinar Edi Džindo je na licu mjesta pa ćete obraćanje vatrenih moći gledati uživo.

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu protiv Engleske igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će još danas odraditi trening u svojoj bazi u Alexandriji nakon čega putuju u Dallas gdje će igrati s Englezima. Nikola Moro i Ante Budimir od 15 sati će održati konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Naš novinar Edi Džindo je na licu mjesta pa ćete obraćanje vatrenih moći gledati uživo.
Ključne riječi
Nikola Moro Ante Budimir Hrvatska reprezentacija

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