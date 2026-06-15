UŽIVO OD 15:00 Moro i Budimir najavljuju otvaranje SP-a i utakmicu s Engleskom

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu protiv Engleske igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će još danas odraditi trening u svojoj bazi u Alexandriji nakon čega putuju u Dallas gdje će igrati s Englezima. Nikola Moro i Ante Budimir od 15 sati će održati konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Naš novinar Edi Džindo je na licu mjesta pa ćete obraćanje vatrenih moći gledati uživo.
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