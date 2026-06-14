FOTO Slavni holivudski glumac posjetio Vatrene: Nahvalio ljepote Hrvatske pa objasnio kako je odradio poseban zadatak

Noćas, po hrvatskom vremenu, u hotelu AKA u Alexandriji (kampu hrvatske nogometne reprezentacije) održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors' koje su zajednički organizirali HNS, ministarstvo turizma i sporta RH i Hrvatska turistička zajednica.
Noćas, po hrvatskom vremenu, u hotelu AKA u Alexandriji (kampu hrvatske nogometne reprezentacije) održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors' koje su zajednički organizirali HNS, ministarstvo turizma i sporta RH i Hrvatska turistička zajednica.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Događanju su svjedočili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, ministar turizma i sporta Tonći Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, hrvatski nogometni reperezentativci s izbornikom Zlatkom Dalićem i legendarni košarkaš Toni Kukoč.
Događanju su svjedočili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, ministar turizma i sporta Tonći Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, hrvatski nogometni reperezentativci s izbornikom Zlatkom Dalićem i legendarni košarkaš Toni Kukoč.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Premijerno je prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu igra i John Malkovich, poseban gost na ovom svečanom događaju.
Premijerno je prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu igra i John Malkovich, poseban gost na ovom svečanom događaju.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Glumčevi pradjed i prabaka po očevoj strani emigrirali su u Sjedinjene Američke Države, a on je često isticao kako je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo. U svibnju je čak posao i hrvatski državljanin.
Glumčevi pradjed i prabaka po očevoj strani emigrirali su u Sjedinjene Američke Države, a on je često isticao kako je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo. U svibnju je čak posao i hrvatski državljanin.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatski reprezentativci nisu se dugo zadržavali, ali našli su vremena za grupnu fotografiju s poznatim glumcem koji u karijeri ima dvije nominacije za Oscara i tri za Emmy.
Hrvatski reprezentativci nisu se dugo zadržavali, ali našli su vremena za grupnu fotografiju s poznatim glumcem koji u karijeri ima dvije nominacije za Oscara i tri za Emmy.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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