FOTO Slavni holivudski glumac posjetio Vatrene: Nahvalio ljepote Hrvatske pa objasnio kako je odradio poseban zadatak

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Noćas, po hrvatskom vremenu, u hotelu AKA u Alexandriji (kampu hrvatske nogometne reprezentacije) održano je promotivno događanje 'Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors' koje su zajednički organizirali HNS, ministarstvo turizma i sporta RH i Hrvatska turistička zajednica.
Događanju su svjedočili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, ministar turizma i sporta Tonći Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, hrvatski nogometni reperezentativci s izbornikom Zlatkom Dalićem i legendarni košarkaš Toni Kukoč.
Glumčevi pradjed i prabaka po očevoj strani emigrirali su u Sjedinjene Američke Države, a on je često isticao kako je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo. U svibnju je čak posao i hrvatski državljanin.