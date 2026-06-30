Problemi u Portugalu uoči utakmice s Hrvatskom: 'Ovako nešto nikad nisam vidio'

Korištenje Cristiana Ronalda u portugalskoj reprezentaciji ponovno je potaknulo val kritika na račun izbornika Roberta Martíneza. Nakon završetka grupne faze Svjetskog prvenstva bivši engleski reprezentativac i aktualni analitičar Chris Sutton oštro je napao odluke portugalskog stratega, ponajprije zbog činjenice da je kapetan odigrao svih 90 minuta u sve tri utakmice natjecanja po skupinama.

Kako prenosi portugalski sportski list A Bola, Sutton smatra da Martínez previše štiti najveću zvijezdu momčadi i da to utječe na ostatak reprezentacije. "Nikada nisam vidio trenera koji toliko podilazi jednom igraču. Portugal ima vrhunske nogometaše koji su ograničeni time što Ronaldo stalno mora biti u vrhu napada", poručio je Sutton.

Bivši napadač, koji je igrao za Norwich City, Blackburn Rovers, Celtic i Chelsea, smatra da Ronaldo više nije igrač kakav je nekada bio. "Ronaldo više nije igrač koji je bio prije", rekao je Sutton, ali je ipak prognozirao da Portugal može proći Hrvatsku u osmini finala. Smatra da će dvoboj biti neizvjestan, no vjeruje u pobjedu Portugalaca. "Hrvatska također stari i više nije momčad kakva je bila. Bit će tijesno, ali vidim Portugal kako pobjeđuje u 90 minuta", dodao je.

Sutton je čak predvidio pobjedu Portugala 2:1, uz pogodak Cristiana Ronalda. "S obzirom na to da ga kritiziram, vjerojatno će zabiti pobjednički gol", našalio se engleski komentator. Inače, Martínez se ovoga puta našao na meti kritika, ali one nisu od jučer. Sutton je još nakon remija s DR Kongom prozvao izbornika zbog 'straha' od klupe za Ronalda, uvjeren kako se strateg Portugala previše povodi za kapetanovom reputacijom, a premalo za učinkom na terenu.

Da podsjetimo, Hrvatska je pobjedom od 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine L potvrdila drugo mjesto i osigurala prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. U šesnaestini finala "Vatrene" čeka dvoboj protiv Portugala, koji je na rasporedu u petak, 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, na stadionu BMO Field u Torontu.