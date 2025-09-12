Srbi na nogama nakon izjave legende vatrenih, ovo ih je baš izbacilo iz takta

Najnovija izjava hrvatskog trenera Igora Tudora o načinu na koji upravlja karijerom i ponašanjem Dušana Vlahovića odjeknula je Europom, a posebno je uznemirila srpsku javnost. U razgovoru za talijanski DAZN, Tudor je bez zadrške opisao svoj odnos sa srpskim napadačem, koristeći metaforu koja je mnoge ostavila bez teksta. "Situacija je bila vrlo specifična, s ugovorom na isteku i otvorenim tržištem. Dajem mu ljubav kada mu je potrebna ljubav, a ako su mu potrebne batine, dajem mu batine", izjavio je Tudor, čije riječi sada detaljno analiziraju mediji diljem regije. Ova izjava dolazi u trenutku kada je Vlahovićeva sudbina u Juventusu krajnje neizvjesna, a odnos s trenerom pod posebnim povećalom.

Vlahović se nalazi u doista bizarnoj poziciji. Iako mu ugovor istječe 30. lipnja sljedeće godine i klub ga navodno želi prodati, on na terenu pruža fenomenalne partije, postigavši dva gola u prva dva ovosezonska susreta u Serie A. Takva forma stavlja i Tudora u nezgodan položaj, jer mu je Vlahović očito potreban, ali ga zbog klupske politike često koristi kao igrača iz drugog plana. Sam Tudor ne skriva koliko cijeni Vlahovića kao igrača, svrstavajući ga među tri najbolja napadača lige, uz Opendu i Davida. "Mislim da je ova situacija bila vrlo važna za njegov razvoj. Pronašao je snagu da ostane koncentriran u izuzetno teškom trenutku. Njegove najbolje godine su tek pred njim", poručio je hrvatski stručnjak.

Odnosi između njih dvojice nisu uvijek bili ovako turbulentni. Kada je Igor Tudor preuzeo klupu Juventusa, izrazio je otvoreno divljenje prema Dušanu Vlahoviću, nazivajući ga "vrlo jakim igračem" i ističući kako je sretan što će ga trenirati. Još tijekom svog boravka u Fiorentini, opisao ga je kao najboljeg centralnog napadača u Italiji. Međutim, Vlahović je prošao kroz "težak period" pod prethodnim trenerom Thiagom Mottom i konstantno je bio povezivan s transferom, što je stvorilo plodno tlo za napetosti koje su kasnije eskalirale.

Percepcija u srpskoj javnosti drastično se promijenila nakon što je Tudor počeo davati izjave o Vlahovićevoj budućnosti. Ono što je posebno "izbacilo iz takta" tamošnje medije i navijače bilo je Tudorovo opetovano naglašavanje da sudbina srpskog napadača ovisi isključivo o direktorima kluba, a ne o njemu. Te su izjave protumačene kao suptilna poruka Vlahoviću da je ostao bez "posljednjeg saveznika" i da se nalazi na izlaznim vratima kluba, s obzirom na to da se njegov trener javno distancira od odluke o njegovu statusu.