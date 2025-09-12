Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE IM SJELO

Srbi na nogama nakon izjave legende vatrenih, ovo ih je baš izbacilo iz takta

Serie A - Genoa v Juventus
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
12.09.2025.
u 09:48

Izjava hrvatskog trenera Juventusa Igora Tudora o srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću izazvala je pravu buru u regionalnim medijima

Najnovija izjava hrvatskog trenera Igora Tudora o načinu na koji upravlja karijerom i ponašanjem Dušana Vlahovića odjeknula je Europom, a posebno je uznemirila srpsku javnost. U razgovoru za talijanski DAZN, Tudor je bez zadrške opisao svoj odnos sa srpskim napadačem, koristeći metaforu koja je mnoge ostavila bez teksta. "Situacija je bila vrlo specifična, s ugovorom na isteku i otvorenim tržištem. Dajem mu ljubav kada mu je potrebna ljubav, a ako su mu potrebne batine, dajem mu batine", izjavio je Tudor, čije riječi sada detaljno analiziraju mediji diljem regije. Ova izjava dolazi u trenutku kada je Vlahovićeva sudbina u Juventusu krajnje neizvjesna, a odnos s trenerom pod posebnim povećalom.

Vlahović se nalazi u doista bizarnoj poziciji. Iako mu ugovor istječe 30. lipnja sljedeće godine i klub ga navodno želi prodati, on na terenu pruža fenomenalne partije, postigavši dva gola u prva dva ovosezonska susreta u Serie A. Takva forma stavlja i Tudora u nezgodan položaj, jer mu je Vlahović očito potreban, ali ga zbog klupske politike često koristi kao igrača iz drugog plana. Sam Tudor ne skriva koliko cijeni Vlahovića kao igrača, svrstavajući ga među tri najbolja napadača lige, uz Opendu i Davida. "Mislim da je ova situacija bila vrlo važna za njegov razvoj. Pronašao je snagu da ostane koncentriran u izuzetno teškom trenutku. Njegove najbolje godine su tek pred njim", poručio je hrvatski stručnjak.

Evo s kim Hrvatska može igrati na Svjetskom prvenstvu, svi primjećuju jedan bitan detalj

Odnosi između njih dvojice nisu uvijek bili ovako turbulentni. Kada je Igor Tudor preuzeo klupu Juventusa, izrazio je otvoreno divljenje prema Dušanu Vlahoviću, nazivajući ga "vrlo jakim igračem" i ističući kako je sretan što će ga trenirati. Još tijekom svog boravka u Fiorentini, opisao ga je kao najboljeg centralnog napadača u Italiji. Međutim, Vlahović je prošao kroz "težak period" pod prethodnim trenerom Thiagom Mottom i konstantno je bio povezivan s transferom, što je stvorilo plodno tlo za napetosti koje su kasnije eskalirale.

Percepcija u srpskoj javnosti drastično se promijenila nakon što je Tudor počeo davati izjave o Vlahovićevoj budućnosti. Ono što je posebno "izbacilo iz takta" tamošnje medije i navijače bilo je Tudorovo opetovano naglašavanje da sudbina srpskog napadača ovisi isključivo o direktorima kluba, a ne o njemu. Te su izjave protumačene kao suptilna poruka Vlahoviću da je ostao bez "posljednjeg saveznika" i da se nalazi na izlaznim vratima kluba, s obzirom na to da se njegov trener javno distancira od odluke o njegovu statusu.
Ključne riječi
Srbija Vatreni Juventus Dušan Vlahović Igor Tudor

Komentara 4

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
09:49 12.09.2025.

A što kažu u Bangladešu?

ST
Starčević
11:31 12.09.2025.

ha ha ha.... čovjek bi pomislio da su se od oluje navikli....

AN
Antonio1952
11:15 12.09.2025.

Srbima je opet problem Hrvat kao i uvijek.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još