Pucnjava u Njemačkoj: Najmanje pet osoba je ubijeno

Najmanje pet osoba je poginulo u pucnjavi koja se dogodila u njemačkom gradu Stadeu. Prema prvim informacijama, osumnjičenik je uhićen. Policija je navela da motiv zločina za sada nije poznat te da je istraga u tijeku.

Kako javlja Bild policija i spasilačke službe provode veliku operaciju u Stadeu. Oko 13:45 sati policija je potvrdila da je pet osoba poginulo u pucnjavi u središtu grada s 50.000 stanovnika. Prema izvješćima nekoliko medija, mjesto zločina bio je omladinski centar. Prema prvim izvješćima policije, pucnji su ispaljeni u području Dankersstraße u Stadeu ( Donja Saska ). Policajci su uhitili osumnjičenika. Policija poziva ljude na društvenim mrežama da izbjegavaju područje oko mjesta incidenta u Dankersstraße.