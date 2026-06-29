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SLUŽBE NA TERENU

Pucnjava u Njemačkoj: Najmanje pet osoba je ubijeno

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Večernji.hr
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.06.2026.
u 14:04

Policija je navela da motiv zločina za sada nije poznat te da je istraga u tijeku

Najmanje pet osoba je poginulo u pucnjavi koja se dogodila u njemačkom gradu Stadeu. Prema prvim informacijama, osumnjičenik je uhićen. Policija je navela da motiv zločina za sada nije poznat te da je istraga u tijeku.

Kako javlja Bild policija i spasilačke službe provode veliku operaciju u Stadeu. Oko 13:45 sati policija je potvrdila da je pet osoba poginulo u pucnjavi u središtu grada s 50.000 stanovnika. Prema izvješćima nekoliko medija, mjesto zločina bio je omladinski centar. Prema prvim izvješćima policije, pucnji su ispaljeni u području Dankersstraße u Stadeu ( Donja Saska ). Policajci su uhitili osumnjičenika.  Policija poziva ljude na društvenim mrežama da izbjegavaju područje oko mjesta incidenta u Dankersstraße.

Ključne riječi
pucnjava u Njemačkoj Njemačka

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