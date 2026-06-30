Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽBE MEDIKOLA

Kekin: Žele me ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti. Neću stati tražiti odgovore

Zagreb: Ivana Kekin najavila Istražno povjerenstvo o Medikolu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
30.06.2026.
u 11:12

- Niti ja niti moja stanka nećemo prestati tražiti odgovore na pitanja. Zato smo u politici, poručila je Kekin.

- Nisam iznenađena i nije prvi put da Medikol tužbama pokušava ušutkati i zastrašiti i financijski iscrpiti one koji postavljaju pitanja i traže odgovore o modelu koji traje 20 godina. Tim je riječima zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin komentirala činjenicu da je tvrtka Medikol ovih dana protiv njega pokrenula osam građanskih tužbi radi naknade štete. Prema neslužbenim informacijama svaka tužba navodno iznosi 10 tisuća eura dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80 tisuća eura. Tužbe se temelje, prema neslužbenim informacijama, o tvrdnjama o iznošenju lažnih informacija i nanošenju štete ugledu tvrtke.

- Pitajte novinarke koje se godinama bave zdravstvom koliko puta ih je Medikol puta tužio. Obzirom da je moj posao, da je u opisu mog posla da štitim javno zdravstvo ja to neću prestati raditi. Građani su zaslužili odgovore - kazala je Kekin.

Podsjetila je i na peticiju koju je njena stranka pokrenula, a kojom traže hitnu nabavu PET/CT uređaja za javne bolnice i prekid višemilijunskog financiranja privatne poliklinike Medikol iz javnog zdravstvenog proračuna i osnivanje saborskog povjerenstva za Medikol. Do sada ju je, kaže, potpisalo oko 50 tisuća ljudi. 

- Niti ja niti moja stanka nećemo prestati tražiti odgovore na pitanja. Zato smo u politici, poručila je Kekin. 

Ključne riječi
tužbe medikol Ivana Kekin

Komentara 3

Pogledaj Sve
PN
pošteni_načelnik
11:27 30.06.2026.

vrati koko - što si pozobala

AN
AndyTexas
11:28 30.06.2026.

Ako iznosi neprovjerene, nedokazive tvrdnje, treba ju kazniti, da. Čak ni političari nemaju prirodno pravo iznošenja laži.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!