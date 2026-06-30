Kekin: Žele me ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti. Neću stati tražiti odgovore

- Nisam iznenađena i nije prvi put da Medikol tužbama pokušava ušutkati i zastrašiti i financijski iscrpiti one koji postavljaju pitanja i traže odgovore o modelu koji traje 20 godina. Tim je riječima zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin komentirala činjenicu da je tvrtka Medikol ovih dana protiv njega pokrenula osam građanskih tužbi radi naknade štete. Prema neslužbenim informacijama svaka tužba navodno iznosi 10 tisuća eura dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80 tisuća eura. Tužbe se temelje, prema neslužbenim informacijama, o tvrdnjama o iznošenju lažnih informacija i nanošenju štete ugledu tvrtke.

- Pitajte novinarke koje se godinama bave zdravstvom koliko puta ih je Medikol puta tužio. Obzirom da je moj posao, da je u opisu mog posla da štitim javno zdravstvo ja to neću prestati raditi. Građani su zaslužili odgovore - kazala je Kekin.

Podsjetila je i na peticiju koju je njena stranka pokrenula, a kojom traže hitnu nabavu PET/CT uređaja za javne bolnice i prekid višemilijunskog financiranja privatne poliklinike Medikol iz javnog zdravstvenog proračuna i osnivanje saborskog povjerenstva za Medikol. Do sada ju je, kaže, potpisalo oko 50 tisuća ljudi.

- Niti ja niti moja stanka nećemo prestati tražiti odgovore na pitanja. Zato smo u politici, poručila je Kekin.