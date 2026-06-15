Hrvatsku u Rusiji pratio s tribina, broncu u Kataru gledao s obitelji, a danas je član vatrenih

Hvatski reprezentativac Nikola Moro s Hrvatskom dočekuje svoje prvo veliko natjecanje. Veznjak Bologne dio je najveće kolonijeVatrenih u jednoj ligi - Serie A.

“Lijepo je vidjeti sve više Hrvata u Italiji, svako malo igramo jedni protiv drugih, kad se vidimo popričamo o svemu, baš kao i ovdje kad smo zajedno u reprezentaciji”.

O vatrenima u MLS-u je rekao:

“Musa i Marco Pašalić su sjajni igrači, dobro rade i napreduju i gladni su uspjeha i novih izazova. Idu u korak s nama Europljanima, jednako dobro se radi u MLS-u kao i u Europi”.

Osvrnuo se i na Englesku.

“Englezi imaju igrače koji igraju velike utakmice, imaju intenzitet i na svakoj poziciji imaju izvanserijske igrače. Što se tiče očekivanja, izbornik je bio jasan, ne bi htio ponavljati. Engleska jest najjači protivnik u skupini, ali ne treba niti jednog protivnika podcjenjivati. Imaju veliku kvalitetu, engleski reprezentativci igraju u visokom intenzitetu. Ima puno igrača koji rade razliku, Englezi su odlična momčad s odličnim pojedincima”.

Gdje je bio dok su vatreni osvajali medalje u Rusiji i Kataru?

“U Rusiji sam bio u polufinalu na stadionu jer sam bio ozlijeđen, a finale kao i utakmicu za treće mjesto u Kataru gledao sam s obitelji”...