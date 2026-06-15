Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO OD 18 H Španjolska kreće na SP-u, veliki je favorit protiv Zelenortskih Otoka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MORO NAJAVIO ENGLESKU

Hrvatsku u Rusiji pratio s tribina, broncu u Kataru gledao s obitelji, a danas je član vatrenih

Alexandria: Ante Budimir i Nikola Moro održali konferenciju za medije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 17:49

"Engleska jest najjači protivnik u skupini, ali ne treba niti jednog protivnika podcjenjivati. Imaju veliku kvalitetu, engleski reprezentativci igraju u visokom intenzitetu. Ima puno igrača koji rade razliku, Englezi su odlična momčad s odličnim pojedincima", rekao je Moro

Hvatski reprezentativac Nikola Moro s Hrvatskom dočekuje svoje prvo veliko natjecanje. Veznjak Bologne dio je najveće kolonijeVatrenih u jednoj ligi - Serie A.

“Lijepo je vidjeti sve više Hrvata u Italiji, svako malo igramo jedni protiv drugih, kad se vidimo popričamo o svemu, baš kao i ovdje kad smo zajedno u reprezentaciji”.

O vatrenima u MLS-u je rekao:

“Musa i Marco Pašalić su sjajni igrači, dobro rade i napreduju i gladni su uspjeha i novih izazova. Idu u korak s nama Europljanima, jednako dobro se radi u MLS-u kao i u Europi”.

Osvrnuo se i na Englesku.

“Englezi imaju igrače koji igraju velike utakmice, imaju intenzitet i na svakoj poziciji imaju izvanserijske igrače. Što se tiče očekivanja, izbornik je bio jasan, ne bi htio ponavljati. Engleska jest najjači protivnik u skupini, ali ne treba niti jednog protivnika podcjenjivati. Imaju veliku kvalitetu, engleski reprezentativci igraju u visokom intenzitetu. Ima puno igrača koji rade razliku, Englezi su odlična momčad s odličnim pojedincima”.

Gdje je bio dok su vatreni osvajali medalje u Rusiji i Kataru?

“U Rusiji sam bio u polufinalu na stadionu jer sam bio ozlijeđen, a finale kao i utakmicu za treće mjesto u Kataru gledao sam s obitelji”...
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Nikola Moro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!