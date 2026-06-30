Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute

Još nas tri dana dijele od utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala u Torontu. Taj susret igra se u petak u jedan sat iza ponoći, ali u HRT-ovoj emisiji 'Americana' već je rečeno s kojim bi sastavom vatreni trebali istrčati na travnjak BMO Fielda. Zlatko Dalić bi tako, prema njihovim saznanjima, trebao krenuti s istih 11 igrača kao i protiv Gane.

Početni sastav za tu utakmicu bio je prihvaćen kao iznenađujuć zbog dvije stvari. Najbolji hrvatski obrambeni igrač Joško Gvardiol preselio je na klupu, a u prvoj momčadi našao se i Nikola Vlašić. Ivan Perišić se zato preselio dublje, na poziciju lijevog beka, a Vlašić se svojom agresivnošću nametnuo u veznom redu i oba poteza pokazala su se kao pun pogodak.

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Izbornik Dalić očito ne želi mijenjati pobjedničku formulu. Hrvatska bi tako trebala istrčati u sastavu: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić, Vlašić - Baturina, P. Sučić, Budimir.

27.06.2026., Philadelphia stadion, Philadelphia, Pennsylvania, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 3. kolo, Hrvatska - Gana.Martin Erlic i Nikola Vlasic Photo: Igor Kralj/PIXSELL SP 2026. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vatreni su protiv Gane odigrali svoju najbolju utakmicu na ovom Mundijalu pa ne treba čuditi što Dalić ne želi mijenjati sastav koji je profukcionirao i pokazao najbolje od Hrvatske. Naravno da se do utakmice može još puno toga dogoditi, ozljede bi mogle izbaciti neke igrače na klupu ili bi Gvardiol mogao dići formu i vratiti se u početnu jedanaestorku, ali sada se čini da će Dalić početi s identičnim sastavom kao pritv crnih zvijezda.

27.06.2026., Philadelphia stadion, Philadelphia, Pennsylvania, SAD - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., skupina L, 3. kolo, Hrvatska - Gana.Igor Matanovic, Josip Stanisic i Marin Pongracic Photo: Igor Kralj/PIXSELL SP 2026. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatsku čeka dvoboj s jednom od najjačih europskih reprezentacija pa i s tog stajališta ima smisla da Dalić ne želi mijenjati početnu postavu koja funkcionira u sustavu koji je zamislio.