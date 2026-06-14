Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UGLEDNO DRUŠTV

John Malkovich posjetio vatrene u Alexandriji pa Modriću, Daliću i ostalima poželio puno sreće

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 07:41

"Hvala vam na svim emocijama i ljubavi, na pažnji koju nam dajete. Sve ovo nam znači mnogo, ovo nam je dodatni motiv," obratio se prisutnima Dalić.

U hotelu AKA Alexandria, u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održano je promotivno događanje "Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors". Događanje su organizirali ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom.

Uz brojne ugledne američke goste, partnere i medije, glavni gosti bili su jedan od najcjenjenijih američkih glumaca John Malkovich, koji je imao glavnu ulogu u novom promotivnom filmu hrvatskog turizma, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč...

U okviru programa premijerno je bio prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich koji je u svibnju postao i hrvatski državljanin.

"Hvala vam na svim emocijama i ljubavi, na pažnji koju nam dajete. Sve ovo nam znači mnogo, ovo nam je dodatni motiv," obratio se prisutnima Dalić.

"Na posljednja dva SP-a osvojili smo dvije medalje i napravili sportsko čudo kojem se divi cijeli svijet. Svi se pitaju kako je moguće da zemlja s toliko malo stanovnika može postići tako velike stvari. Imamo kvalitetu, imamo talent. Za reprezentaciju igramo s posebnim ponosom i strašću. Budite uz nas, trebat će nam vaša podrška, Hrvatska se voli i kada pobjeđuje i kada gubi," dodao je Dalić zaradivši veliki pljesak prisutnih.

Igrači i izbornik se nisu previše zadržavali na domjenku, no bilo je dovoljno vremena za brojne selfije i autograme. Perišić i Modrić su neko vrijeme proveli i u razgovoru s košarkaškom legendom Kukočem, a cijela se reprezentacija fotografirala s Malkovichem.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić je poručio kako ga raduju ovakva događanja koja spajaju Hrvatsku i iseljenu Hrvatsku. Zahvalivši se na organizatorima na cijelom događanju. "Sve ovo može biti na ponos našoj Hrvatskoj," poručio je Kustić.

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina je istaknuo kako je ovo posebna večer u kojoj se slave brojne veze između Hrvatske i SAD.

"Kao mlada zemlja koja traži svoje mjesto u ovom teškim vremenima, naši sportaši su ostvarili sjajan posao otvorivši vrata koja diplomacija nije mogla," kazao je ministar koji je istaknuo i svoje osobne poveznice s SAD.

"Skoro deset godina sam živio u SAD, a moja supruga je iz Kalifornije," dodao je Glavnina istaknuvši kako se u ovom trenutku u Dubrovniku legendarni tenisač Rafael Nadal, te zvijezda NBA-a LeBron James koji prisustvoju utrkama E1 prvenstva električnih glisera.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić je istaknuo kako večeras slavimo hrvatsko i američko prijateljstvo, slavimo i hrvatsku reprezentaciju koja nas je mnogo puta učinila ponosnim.

Istaknuo je kako SAD i Hrvatska godinama dijele snažne veze u turizmu i sportu, podsjetivši na prvu utakmicu "Vatrenih" igranu u listopadu 1990. upravo protiv američke vrste. Spomenuo je i brojne hrvatske sportaše koji su ostvarili sjajne karijere u SAD, poput Krešimira Ćosića, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, kao i legendu mješovitih borilačkih vještina Stipu Miočića, te Billa Belichicka, legendarnog trenera u NFL-u.

"Američki interes za Hrvatsku kao turističku destinaciju raste svake godine. SAD su najvažnije daleko tržište za Hrvatsku. Želimo privući američke turiste kvalitetom i raznolikošću proizvoda, gostuljubivošću, te prirodnim ljepotama i nasljeđem. U isto vrijeme želimo biti inovativni i originalni. Taj se pristup reflektirano u novom turističkom promotivnom videu," dodao je Stanišić zahvalivši se hrvatskoj reprezentaciji za sve što radi za promociju Hrvatske u svijetu.

Program je sjajno vodila Marina Jurica Preston, glavna meteorologinja za CBS News, te atmosferski znanstvenik. Jurica Preston se pridružila se CBS Newsu u rujnu 2023. nakon što je četiri godine provela u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon u Pasadeni u Kaliforniji. Radila je na mnogim NASA-inim misijama, a prije toga je 20 godina radila je kao meteorologinja, te je dobitnica nagrade Emmy.

"Ponosna sam američka Hrvatica čiji su roditelji rođeni u Hrvatskoj, majka u Opatija, a otac na Lastovu. Hrvatska za nas nikada nije bila mjesto na karti, već dio našeg doma, tradicije i jezika i identiteta," kazala je.

"Hrvatska pokazuje da se rezultati ne mjere veličinom, već srcem," dodala je poželjevši "Vatrenima" što duži boravak u SAD.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija John Malkovich

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!