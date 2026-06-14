John Malkovich posjetio vatrene u Alexandriji pa Modriću, Daliću i ostalima poželio puno sreće

U hotelu AKA Alexandria, u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održano je promotivno događanje "Croatia in the Game - Tourism, Sport, Culture, Flavors". Događanje su organizirali ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom.

Uz brojne ugledne američke goste, partnere i medije, glavni gosti bili su jedan od najcjenjenijih američkih glumaca John Malkovich, koji je imao glavnu ulogu u novom promotivnom filmu hrvatskog turizma, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, igrači hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč...

U okviru programa premijerno je bio prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich koji je u svibnju postao i hrvatski državljanin.

"Hvala vam na svim emocijama i ljubavi, na pažnji koju nam dajete. Sve ovo nam znači mnogo, ovo nam je dodatni motiv," obratio se prisutnima Dalić.

"Na posljednja dva SP-a osvojili smo dvije medalje i napravili sportsko čudo kojem se divi cijeli svijet. Svi se pitaju kako je moguće da zemlja s toliko malo stanovnika može postići tako velike stvari. Imamo kvalitetu, imamo talent. Za reprezentaciju igramo s posebnim ponosom i strašću. Budite uz nas, trebat će nam vaša podrška, Hrvatska se voli i kada pobjeđuje i kada gubi," dodao je Dalić zaradivši veliki pljesak prisutnih.

Igrači i izbornik se nisu previše zadržavali na domjenku, no bilo je dovoljno vremena za brojne selfije i autograme. Perišić i Modrić su neko vrijeme proveli i u razgovoru s košarkaškom legendom Kukočem, a cijela se reprezentacija fotografirala s Malkovichem.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić je poručio kako ga raduju ovakva događanja koja spajaju Hrvatsku i iseljenu Hrvatsku. Zahvalivši se na organizatorima na cijelom događanju. "Sve ovo može biti na ponos našoj Hrvatskoj," poručio je Kustić.

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina je istaknuo kako je ovo posebna večer u kojoj se slave brojne veze između Hrvatske i SAD.

"Kao mlada zemlja koja traži svoje mjesto u ovom teškim vremenima, naši sportaši su ostvarili sjajan posao otvorivši vrata koja diplomacija nije mogla," kazao je ministar koji je istaknuo i svoje osobne poveznice s SAD.

"Skoro deset godina sam živio u SAD, a moja supruga je iz Kalifornije," dodao je Glavnina istaknuvši kako se u ovom trenutku u Dubrovniku legendarni tenisač Rafael Nadal, te zvijezda NBA-a LeBron James koji prisustvoju utrkama E1 prvenstva električnih glisera.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić je istaknuo kako večeras slavimo hrvatsko i američko prijateljstvo, slavimo i hrvatsku reprezentaciju koja nas je mnogo puta učinila ponosnim.

Istaknuo je kako SAD i Hrvatska godinama dijele snažne veze u turizmu i sportu, podsjetivši na prvu utakmicu "Vatrenih" igranu u listopadu 1990. upravo protiv američke vrste. Spomenuo je i brojne hrvatske sportaše koji su ostvarili sjajne karijere u SAD, poput Krešimira Ćosića, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, kao i legendu mješovitih borilačkih vještina Stipu Miočića, te Billa Belichicka, legendarnog trenera u NFL-u.

"Američki interes za Hrvatsku kao turističku destinaciju raste svake godine. SAD su najvažnije daleko tržište za Hrvatsku. Želimo privući američke turiste kvalitetom i raznolikošću proizvoda, gostuljubivošću, te prirodnim ljepotama i nasljeđem. U isto vrijeme želimo biti inovativni i originalni. Taj se pristup reflektirano u novom turističkom promotivnom videu," dodao je Stanišić zahvalivši se hrvatskoj reprezentaciji za sve što radi za promociju Hrvatske u svijetu.

Program je sjajno vodila Marina Jurica Preston, glavna meteorologinja za CBS News, te atmosferski znanstvenik. Jurica Preston se pridružila se CBS Newsu u rujnu 2023. nakon što je četiri godine provela u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon u Pasadeni u Kaliforniji. Radila je na mnogim NASA-inim misijama, a prije toga je 20 godina radila je kao meteorologinja, te je dobitnica nagrade Emmy.

"Ponosna sam američka Hrvatica čiji su roditelji rođeni u Hrvatskoj, majka u Opatija, a otac na Lastovu. Hrvatska za nas nikada nije bila mjesto na karti, već dio našeg doma, tradicije i jezika i identiteta," kazala je.

"Hrvatska pokazuje da se rezultati ne mjere veličinom, već srcem," dodala je poželjevši "Vatrenima" što duži boravak u SAD.