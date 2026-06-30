Mediji rastrgali Njemačku nakon novog debakla: 'Od njih nije ostalo ništa'

Njemačka nogometna reprezentacija doživjela je novi težak udarac na Svjetskom prvenstvu. Nakon ispadanja u grupnoj fazi na posljednja dva Mundijala, momčad izbornika Juliana Nagelsmanna nije uspjela napraviti veliki iskorak ni 2026. godine – zaustavljena je već u osmini finala, i to nakon dramatičnog poraza od autsajdera Paragvaja.

Nijemci su protiv Južnoamerikanaca djelovali bezidejno i neuvjerljivo, a nakon 120 minuta igre pobjednik je odlučen izvođenjem jedanaesteraca. Paragvaj je slavio i priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira, dok je četverostruki svjetski prvak ponovno ostao bez odgovora na velikoj sceni.

Paragvajski mediji slavili su povijesni uspjeh svoje reprezentacije. ABC Color opisao je utakmicu kao "noć ispunjenu dramom, herojskim trenucima i divljenja vrijednom fizičkom predanošću". Istaknuli su da je reprezentacija ispisala jedno od najslavnijih poglavlja novije povijesti nakon što je izbacila Njemačku.

Posebne pohvale dobio je vratar Orlando Gill, koji je postao junak nakon što je obranio dva udarca s bijele točke. Paragvajski mediji naglasili su da je njihova reprezentacija ispisala povijest u raspucavanju protiv momčadi koja je četiri puta osvajala naslov svjetskog prvaka. Američki The New York Times također je istaknuo veličinu iznenađenja, navodeći da je Paragvaj nanio Njemačkoj prvi poraz u izvođenju jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima.

Njemački mediji nisu štedjeli kritike. Sportschau je podsjetio da je Njemačka 2018. i 2022. ispadala već u grupnoj fazi, a da ni ovaj put nije uspjela otići daleko. Posebno spominju igrača Arsenala Kaija Havertza, koji je nakratko spasio momčad pogotkom u 54. minuti i odveo utakmicu u produžetke, ali upravo je on bio među igračima koji nisu uspjeli realizirati jedanaesterac.

Süddeutsche Zeitung poraz je opisao kao još bolniji od prethodnih neuspjeha. "Ispadanje Njemačke u grupnoj fazi bilo je nešto na što smo se navikli – ali u osmini finala? Protiv Paragvaja? U nekim aspektima, ovo je još neugodnije od debakla iz 2022.", napisao je list. Najžešće je reagirao BILD, koji je igru Nagelsmannove momčadi opisao kao "sporu, dosadnu i letargičnu". Kritizirali su nedostatak energije i kreativnosti, ocijenivši da je Njemačka dugo izgledala potpuno bezopasno.

Ni međunarodni mediji nisu imali mnogo razumijevanja za Nijemce. Španjolska Marca objavila je: "Od Njemačke nije ostalo ništa. Čak ni u izvođenju jedanaesteraca." Mundo Deportivo nazvao je ispadanje "prvim velikim iznenađenjem Svjetskog prvenstva" i trećim uzastopnim razočaranjem za četverostrukog prvaka svijeta.

Talijanska Gazzetta dello Sport primijetila je da je Njemačka ipak pokazala određeni napredak u odnosu na 2018. i 2022., ali nije uspjela opravdati status favorita protiv Paragvaja, koji se borio "velikim srcem i odlučnošću za svaku loptu". Francuski L'Équipe otišao je korak dalje i poraz Njemačke proglasio najvećim iznenađenjem dosadašnjeg dijela turnira.