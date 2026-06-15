Valpovčanka 26 godina živi u SAD-u: U Dallasu stalno pronalazim nove Hrvate, ima nas više nego što sam mislila

Američkom saveznom državom Teksas, teritorijem čak dvanaest puta većem od Hrvatske, posljednjih tjedana proširio se glas o velikom, spektakularnom okupljanju Hrvata koje će se dogoditi u Dallasu, večer uoči utakmice Hrvatska – Engleska.

U izvoru tog događaja nalazi se jedna lokalna žena, gospođa Klementina Mikus, Hrvatica rođena u Valpovu, a sada s prebivalištem u gradu Friscu, četrdesetak kilometara udaljenom od Dallasa. Klementina je zaposlenica banke J.P.Morgan, dopredsjednica odjela komercijalnog bankarstva.

Bila sam u Orlandu

Koliko ima Hrvata u ovom dijelu SAD-a?, pitali smo Klementinu koju smo upoznali na druženju Hrvata u Friscu.

– Ima nas više nego što sam mislila. U Facebook grupi DFW Croats (Dallas Fort Worth Croats) bilo nas je stotinjak – istina, nisu svi u njoj Hrvati, nego su udani ili oženjeni za Hrvatice i Hrvate, a sada su se, kako se približava utakmica s Engleskom, javili i novi članovi. Neke od njih ću i ja tek upoznati – kaže Klementina i nastavlja:

– U ožujku ove godine bila sam u Orlandu na utakmici Hrvatska – Brazil. Tamo sam upoznala neke naše ljude, pa sam čula kako navijačka udruga Mi Hrvati želi organizirati nešto u Dallasu, i onda sam im se ponudila za pomoć. Tada nisam mogla ni sanjati da će to poprimiti takve razmjere. Na toj paradi očekujemo i nekoliko tisuća ljudi.

Vratit ćemo se paradi kasnije, upoznajmo najprije malo njezinu "pokroviteljicu".

– Moj muž Richard Mikus je Amerikanac, ali ima hrvatske korijene. Mislimo da su njegovi hrvatski preci imali prezime Mikušić, a sada smo – kako ovdje govorimo – Majkas. Imamo tri sina; 14-godišnji John jako voli nogomet, njega sam vodila u Orlando, Nikolas ima 16, a najmlađi Daniel skoro pet godina.

Vaš muž ima zanimljiv hobi?

– Da, Richard voli stare automobile. Ponosni je vlasnik Corvette iz 1982., te Rolls-Roycea iz 1959. godine. Trenutačno je na popravku, ali ga muž vozi stalno. On je agent za nekretnine i uzeo si ga je baš za posao. Kaže kako mu je taj Rolls-Royce ured na kotačima – nasmijala se Klementina, koja je rođena u Hrvatskoj, a posljednjih 26 godina kontinuirano živi u Americi.

Živite li posljednjih tjedana u posebnom raspoloženju, s obzirom na nadolazeću utakmicu hrvatske reprezentacije tu u vašem susjedstvu?

– O da! Kad god se igra Svjetsko prvenstvo, mi pronalazimo nove Hrvate ovdje u Dallasu. Uvijek se traži društvo za gledanje utakmica, a sada gotovo da ne možemo vjerovati da će naša reprezentacija prvu utakmicu SP-a igrati baš ovdje u Dallasu. Kada smo to saznali, bilo je ovdje jako veselo, nevjerojatno nam to puno znači i svi smo jako uzbuđeni. Na ulicama Dallasa to se još ne može vidjeti, ali u utorak ćete dobiti pravu sliku.

Upoznala sam Musu

Jeste li kao navijačica upoznali nekoga od hrvatskih reprezentativaca, možda izbornika Dalića?

– Upoznala sam samo Petra Musu, koji ovdje igra u Dallasu, i zaista je jako popularan. Obožavaju ga! Na sjevernom izlasku iz Dallasa uz autocestu veliki je plakat s Musinom fotografijom. U prošloj sezoni sin i ja imali smo godišnje ulaznice za utakmice Dallasa, pa sam na jednoj od njegovih prvih utakmica organizirala Hrvate da dođu. Bilo nas je 50-60. Petar je izuzetno dobro odgojen, uvijek je nasmijan, odmah je došao do nas kad je vidio hrvatsku zastavu, koji dan kasnije javio mi se i porukom na Facebooku i zahvalio nam se što smo došli. Rekao mi je kako mu je to puno značilo – dodala je Klementina Mikus.

Hrvatska reprezentacija protiv Engleske će igrati u Arlingtonu, gradu s 400 tisuća stanovnika, 35 kilometara udaljenom od Dallasa. Stadion AT&T, za SP preimenovan u Stadion Dallas, dom je NFL momčadi, megapopularnih Dallas Cowboysa, koje u prosjeku na domaćim utakmicama gleda čak 93 tisuće navijača.

To arhitektonsko čudo s pomičnim krovom i jednim od najvećih videoekrana na svijetu na SP-u bit će domaćin čak devet utakmica, najviše od svih stadiona na turniru, uključujući i jedno polufinale. No, umjesto uobičajenih 90-ak tisuća, utakmice SP-a na njemu pratit će oko 70.000 gledatelja. Glavni razlog smanjenja kapaciteta leži u razlici između dimenzija terena za američki nogomet i za nogomet po Fifinim pravilima. Da bi se zadovoljio taj uvjet, organizatori su morali proširiti igralište, a jedini način da se to postigne bio je uklanjanje dijela sjedala u donjim redovima tribina.

Kako bi se dobio potreban prostor za širi teren, cijela razina igrališta morala je biti podignuta za nekoliko metara u odnosu na originalnu podlogu. Ovaj inženjerski pothvat zahtijevao je dopremanje i postavljanje oko 15.000 tona materijala koji sada čini novu bazu terena. Cijeli projekt renovacije, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 300 milijuna dolara, obuhvaća i implementaciju sofisticiranih sustava ispod travnjaka.