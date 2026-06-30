Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPALI OD PARAGVAJA

Pazite što je kancelar Merz objavio nakon što se Njemačka osramotila na SP-u

German Chancellor Merz hosts E5 heads of state and government in Berlin
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
30.06.2026.
u 03:39

Kancelar je podršku reprezentaciji iskazao i prije početka turnira, kada je razgovarao s igračima i stručnim stožerom. Nakon ispadanja protiv Paragvaja ponovno je stao uz momčad koja je doživjela još jedan težak udarac na najvećoj nogometnoj pozornici.

Njemačka nogometna reprezentacija nakon novog razočaranja na Svjetskom prvenstvu dobila je poruku podrške s najviših državnih razina. Njemački kancelar Friedrich Merz oglasio se nakon ispadanja momčadi izbornika Juliana Nagelsmanna i poručio igračima da unatoč neuspjehu mogu biti ponosni na svoj nastup.

"Čak i ako ispadanje boli: kakva utakmica", objavljeno je na službenom računu kancelara na platformi X. "Svojim zalaganjem i momčadskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas", poručio je Merz.

Kancelar je podršku reprezentaciji iskazao i prije početka turnira, kada je razgovarao s igračima i stručnim stožerom. Nakon ispadanja protiv Paragvaja ponovno je stao uz momčad koja je doživjela još jedan težak udarac na najvećoj nogometnoj pozornici.

Njemačka je u šesnaestini finala protiv Paragvaja odigrala 1:1 nakon 120 minuta, a zatim izgubila izvođenje jedanaesteraca rezultatom 3:4. Time je završila nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon što je prethodno već u grupnoj fazi ispadala na turnirima 2018. i 2022. godine. Za reprezentaciju koja je 2014. osvojila naslov svjetskog prvaka u Brazilu ovo je treći uzastopni rani kraj na Mundijalima.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Germany's Kai Havertz and Jamal Musiala react during the penalty shootout REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY Photo: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Inače, mediji diljem svijeta nisu tako blagi prema Njemačkoj kao kancelar Merz. Sportschau je podsjetio da je Njemačka 2018. i 2022. ispadala već u grupnoj fazi, a da ni ovaj put nije uspjela otići daleko. Süddeutsche Zeitung poraz je opisao kao još bolniji od prethodnih neuspjeha. "Ispadanje Njemačke u grupnoj fazi bilo je nešto na što smo se navikli – ali u osmini finala? Protiv Paragvaja? U nekim aspektima, ovo je još neugodnije od debakla iz 2022.", napisao je list. Najžešće je reagirao BILD, koji je igru Nagelsmannove momčadi opisao kao "sporu, dosadnu i letargičnu". Kritizirali su nedostatak energije i kreativnosti, ocijenivši da je Njemačka dugo izgledala potpuno bezopasno.

Ni međunarodni mediji nisu imali mnogo razumijevanja za Nijemce. Španjolska Marca objavila je: "Od Njemačke nije ostalo ništa. Čak ni u izvođenju jedanaesteraca." Mundo Deportivo nazvao je ispadanje "prvim velikim iznenađenjem Svjetskog prvenstva" i trećim uzastopnim razočaranjem za četverostrukog prvaka svijeta.

Talijanska Gazzetta dello Sport primijetila je da je Njemačka ipak pokazala određeni napredak u odnosu na 2018. i 2022., ali nije uspjela opravdati status favorita protiv Paragvaja, koji se borio "velikim srcem i odlučnošću za svaku loptu". Francuski L'Équipe otišao je korak dalje i poraz Njemačke proglasio najvećim iznenađenjem dosadašnjeg dijela turnira. 

FOTO Ovo su najsmješniji memovi sa SP-a: Na tapeti se našla i Hrvatska
German Chancellor Merz hosts E5 heads of state and government in Berlin
1/29
Ključne riječi
Njemačka Friedrich Merz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!