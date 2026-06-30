Pazite što je kancelar Merz objavio nakon što se Njemačka osramotila na SP-u

Njemačka nogometna reprezentacija nakon novog razočaranja na Svjetskom prvenstvu dobila je poruku podrške s najviših državnih razina. Njemački kancelar Friedrich Merz oglasio se nakon ispadanja momčadi izbornika Juliana Nagelsmanna i poručio igračima da unatoč neuspjehu mogu biti ponosni na svoj nastup.

"Čak i ako ispadanje boli: kakva utakmica", objavljeno je na službenom računu kancelara na platformi X. "Svojim zalaganjem i momčadskim duhom na ovom Svjetskom prvenstvu oduševili ste našu zemlju. Ponosni smo na vas", poručio je Merz.

Kancelar je podršku reprezentaciji iskazao i prije početka turnira, kada je razgovarao s igračima i stručnim stožerom. Nakon ispadanja protiv Paragvaja ponovno je stao uz momčad koja je doživjela još jedan težak udarac na najvećoj nogometnoj pozornici.

Njemačka je u šesnaestini finala protiv Paragvaja odigrala 1:1 nakon 120 minuta, a zatim izgubila izvođenje jedanaesteraca rezultatom 3:4. Time je završila nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon što je prethodno već u grupnoj fazi ispadala na turnirima 2018. i 2022. godine. Za reprezentaciju koja je 2014. osvojila naslov svjetskog prvaka u Brazilu ovo je treći uzastopni rani kraj na Mundijalima.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Germany's Kai Havertz and Jamal Musiala react during the penalty shootout REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY Photo: AMANDA PEROBELLI/REUTERS Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Inače, mediji diljem svijeta nisu tako blagi prema Njemačkoj kao kancelar Merz. Sportschau je podsjetio da je Njemačka 2018. i 2022. ispadala već u grupnoj fazi, a da ni ovaj put nije uspjela otići daleko. Süddeutsche Zeitung poraz je opisao kao još bolniji od prethodnih neuspjeha. "Ispadanje Njemačke u grupnoj fazi bilo je nešto na što smo se navikli – ali u osmini finala? Protiv Paragvaja? U nekim aspektima, ovo je još neugodnije od debakla iz 2022.", napisao je list. Najžešće je reagirao BILD, koji je igru Nagelsmannove momčadi opisao kao "sporu, dosadnu i letargičnu". Kritizirali su nedostatak energije i kreativnosti, ocijenivši da je Njemačka dugo izgledala potpuno bezopasno.

Ni međunarodni mediji nisu imali mnogo razumijevanja za Nijemce. Španjolska Marca objavila je: "Od Njemačke nije ostalo ništa. Čak ni u izvođenju jedanaesteraca." Mundo Deportivo nazvao je ispadanje "prvim velikim iznenađenjem Svjetskog prvenstva" i trećim uzastopnim razočaranjem za četverostrukog prvaka svijeta.

Talijanska Gazzetta dello Sport primijetila je da je Njemačka ipak pokazala određeni napredak u odnosu na 2018. i 2022., ali nije uspjela opravdati status favorita protiv Paragvaja, koji se borio "velikim srcem i odlučnošću za svaku loptu". Francuski L'Équipe otišao je korak dalje i poraz Njemačke proglasio najvećim iznenađenjem dosadašnjeg dijela turnira.