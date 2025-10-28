Naši Portali
VATERPOLO

Hrvatski prvak ni nakon drugog kola ne zna za pobjedu u Ligi prvaka

Split: Utakmica 2. kola vaterpolske Lige prvaka Jadran Split - Novi Beograd
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.10.2025.
u 23:45

Jadran je držao priključak do posljednje dvije minute treće četvrtine, kad je Berehulak pogodio za 6-7 s igračem više

Vaterpolisti splitskog Jadrana doživjeli su poraz i u drugom kolu nove sezone Lige prvaka, a u poljudskom bazenu svladala ih je momčad Novog Beograda sa 10-7 (3-3, 3-2, 2-1, 2-1).

Marcus Julian Berekulak je s dva pogotka bio najefikasniji igrač u momčadi Jure Marelje, a po jedan gol postigli su Dušan Matković, Mislav Ćurković, Zvonimir Butić, Ivan Domagoj Zović i Toni Josef Nemet.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Strijelce Novog Beograda je predvodio Vasilije Martinović s tri pogotka, dok je dvaput strijelac bio Luka Gladović.

Jadran je dobro ušao u utakmicu, poveo sa 2-0 i 3-1, ali su gosti do kraja prve četvrtine uspjeli izjednačiti na 3-3. S još dva pogotka sredinom druge četvrtine Novi Beograd je poveo sa 5-3 i vodstvo više nije ispuštao do kraja dvoboja.

Jadran je držao priključak do posljednje dvije minute treće četvrtine, kad je Berehulak pogodio za 6-7 s igračem više. No, u sljedećih devet i pol minuta domaća momčad je ostala bez pogotka, što su gosti iskoristili i došli do najvećih +4 (6-10) i osigurali pobjedu.

VEZANI ČLANCI: 

U drugoj utakmici u skupini B talijanski Pro Recco je kao domaćin svladao Jadran iz Hercega Novog sa 16-7.

Pro Recco je vodeći sa šest bodova, po tri boda imaju Novi Beograd i Jadran Herceg Novi, a splitski Jadran je na začelju bez bodova.

Za dva tjedna hrvatski prvak će gostovati kod Pro Recca.

Ključne riječi
Vaterpolska Liga prvaka Vaterpolo Novi Beograd Jadran Split

