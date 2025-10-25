Naši Portali
TUCAK OBJAVIO POPIS

Vaterpolisti se okupljaju prvi put nakon SP-a u Singapuru

Tucak
Hrvoje Jelavić/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 15:46

Okupljanje u sklopu priprema za sljedeće nadolazeće veliko natjecanje, Europsko prvenstvo u Beogradu, u siječnju 2026.

Ivica Tucak, izbornik naše seniorske nacionalne momčadi sazvao je za 3. i 4. studenog 2025. pripreme reprezentacije u Zagrebu, a što će biti i prvo okupljanje Barakuda nakon ljeta i Svjetskog prvenstva u Singapuru. Ujedno i prvo, ovog puta kratkotrajno okupljanje, u sklopu priprema za sljedeće nadolazeće veliko natjecanje, Europsko prvenstvo u Beogradu, u siječnju 2026.

POPIS IGRAČA

Golmani: Marko Bijač, Toni Popadić, Mauro Ivan Čubranić

Centri: Josip Vrlić, Luka Lončar, Branimir Herceg, Viktor Tončinić

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Filip Kržić, Roko Akrap

Napadači: MArko Žuvela, Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Zvonimir Butić, Andrija Bašić, Vlaho Pavlić, Maro Šušić, Ante Jerković, Tin Brubnjak

Vaterpolo Ivica Tucak

