Vaterpolisti se okupljaju prvi put nakon SP-a u Singapuru

NEPOZNATI DETALJI

Legenda otkrila: Obitelj mi se borila protiv hrvatske države, a ja sam igrao za Hrvatsku

– Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...