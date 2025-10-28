Tko god dođe nama u Zagreb mora se osjećati kao u kavezu. To mora biti 'kontrolirano nasilje'

Pred vaterpolistima Mladosti jedna je od utakmica sezone. Žapcima u goste u srijedu (20.30) stiže Radnički iz Kragujevca, najsnažnija momčad zemlje trostrukih olimpijskih pobjednika.

Nakon poraza u prvom kolu Lige prvaka, na gostovanju kod Olympiakosa, mladostaši su pobijeđeni pa si, žele li proći skupinu, ne smiju dozvoliti još jedan poraz. Naročito ne u svom plivalištu.

- Za nas je to najvažnija utakmica prvog dijela sezone a igramo ju protiv sastava koji je praktički srpska reprezentacija plus izvanredni grčki reprezentativac Vlachopoulos. Nastojat ćemo biti što je moguće bolji i da konačno osvojimo bodove. U ovakvoj konkurenciji za nas je svaka utakmica preživljavanje, borba za goli život - kazuje trener Mladosti Zoran Bajić i naglašava:

- Radnički ima 10 reprezentativaca a mi mi smo tu negdje pa se može reći da će se namjeriti junak na junaka. Radnički je u sezonu ušao kašljucavo no ne bih volio da baš protiv nas krenu dizati sportsku formu. A to im je postala praksa. U prvom dijelu se muče s nadogradnjom dođu do vrhunske forme i budu najbolji kada je najpotrebnije. A na onu bazu od prošle sezone doveli su dvojicu trostrukih olimpijskih pobjednika Prlainovića i Ranđelovića.

Bit će to prva utakmica mladostaša u Ligi prvaka pred svojom publikom nakon šest godina. A i tada je trener bio Zoran Bajić.

- Bila je to sezona u kojoj su nam trebale još dvije pobjede i to protiv suparnika protiv kojih smo bili favoriti no onda je sve obustavljeno zbog koronavirusa. Šteta, jer prošli bismo tada u osminu finala - prisjetio se Bajić.

Kad se već momčad srpskog prvaka muči što će Mladost učiniti da ih dodatno namuči?

- Imamo prednost domaćeg terena i u svakoj utakmici moramo tražiti načina da osvojimo bodove za što nećemo imati puno prilika. Tko god dođe k nama mora se osjećati kao u kavezu, moramo biti agresivni. Nije to imperativ ali jest naša sportska obveza. Zapravo, mi moramo dignuti našu agresivnost na višu razinu, to mora biti "kontrolirano nasilje". Jer tko je jači taj kvači.

Kad smo već kod toga pitali smo trenera mladostaša ima li on neku računicu kada su u pitanju isključenja kao što ih imaju neki košarkaški treneri koji drže da njihove momčadi moraju imati od 30 do 35 prekršaja ako žele doći u priliku pobijediti nekog sebi ravnopravnog ili čak i jačeg.

- Ne trebaju nam glupi izbačaji, recimo u tranziciji, ali u pozicijskoj obrani moramo raditi sistematične prekršaje. Uostalom, kada se branite s igračem manje to podiže razinu agresivnosti i draže mi je da imam viška igrača manje nego da mi utakmica prođe kilavo i labavo - kazuje trener Bajić koji ne žali za svojom odlukom da na kvalifikacijskom turniru u Zagrebu ne bira skupinu.

A zahvaljujući njegovu etičnu stavu Mladost je dospjela u daleko najtežu.

- Mi smo se oko toga tada konzultirali u klubu i došli do zaključka da se manipuliranje u sportu uvijek obije o glavu. Mi ćemo biti ono što sportski zaslužimo, tablica skupine će biti najmjerodavnije ogledalo vrijednosti naše igre.

O tome što ih u srijedu navečer čeka pričao je i kapetan Ante Vukičević, inače hvale vrijedan defenzivac, koji je ustvrdio:

- Ova nova pravila s kraćim terenom njima odgovaraju jer oni nisu plivačka momčad. Osim toga, u vaterpolu s više dvoboja jedan na jednoga oni dolaze do izražaja jer imaju niz sjajnih pojedinaca. Ne smije nam se nikako dogoditi da nam netko poput Zalankija u Pireju zabije šest pogodaka. Ključ moguće pobjede bit će u obrani i u što manje primljenih pogodaka u situacijama jedan na jednoga.

A to je naglasio i napadač Franko Lazić:

- Ne smije nas pobijediti pojedinac, moramo ih natjerati da nas pokušaju dobiti kao momčad. Zapravo, moramo biti agresivni kao što smo bili prošle sezone u domaćoj pobjedi protiv Jadrana iz Herceg Novog. Pa i onako kako smo bili u Kragujevcu na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka. Ondje smo bili dodatno motivirani neprijavljivanjem Vrlića za tu utakmicu pa smo htjeli pokazati da možemo igrati dobro i bez njega. Nažalost, već u prvoj četvrtini ostali smo i bez jednog beka i to je sve kumovalo našem porazu.