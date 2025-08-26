Hrvatski nogometaš (28) i vojnik teško nastradao u prometnoj nesreći, prijeti mu amputacija

Benjamin Ždinjak, 28-godišnji pripadnik Hrvatske vojske i nogometaš, doživio je tešku prometnu nesreću 24. kolovoza oko 16.45 sati u blizini Vukovara. Vozeći motocikl zadobio je višestruke ozljede, a najteže je stradala njegova lijeva šaka. Liječnici su ustanovili više prijeloma koji su ozbiljni da postoji ozbiljna mogućnost amputacije šake.

Dan poslije nesreće, 25. kolovoza, Ždinjak je hitno premješten u Osijek, gdje liječnički tim pokušava učiniti sve kako bi spasio njegovu ruku. Međutim, za to je potrebna operacija koja se može obaviti samo u privatnoj klinici. Cijena zahvata procjenjuje se između 10.000 i 20.000 eura, a to je cifra koju mladić ne može sam isplatiti.

Benjamin danas vodi najvažniju životnu utakmicu i to onu za očuvanje vlastite ruke. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može mu pomoći da izbjegne trajni invaliditet i nastavi život bez posljedica..Ždinjak je sportskoj javnosti poznat i po svojoj nogometnoj karijeri, nastupao je za Vukovar, Osijek, Cibaliju i Belišće.

Svi koji žele pomoći Benjaminu mogu to učiniti uplatom na račun:

BENJAMIN ŽDINJAK

IBAN: HR3223400093207552003