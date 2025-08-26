Senzacija na Rujevici koja će odjeknuti: Rijeka je poslala ponudu za igrača Manchester Uniteda!

Britanski nogometni insajder Ben Jacobs lansirao je pravu senzaciju koja je odjeknula hrvatskim medijskim prostorom, Rijeka je u lovu na krilnog napadača Manchester Uniteda Ethana Williamsa (19).

- HNK Rijeka, kandidat za Europsku ligu, ponudila je posudbu krilnom igraču Manchester Uniteda Ethanu Williamsu - objavio je Jacobs na društvenim mrežama.

Williams je inače izdanak akademije Manchester Uniteda, koja slovi kao jedna od najboljih u svijetu, a u prošloj je sezoni napravio prve korake što se tiče seniorskog nogometa na posudbi u Cheltenham Townu. U redove engleskog četvrtoligaša stigao je u siječnju, a u 17 nastupa postigao je dva pogotka te podijelio dvije asistencije.

🚨 Understand Europa League hopefuls HNK Rijeka have made a loan offer for Manchester United winger Ethan Williams. pic.twitter.com/bjLPTbaQSM — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 26, 2025

Također treba naglasiti da ga je Ruben Amorim pozvao na pripreme s prvom momčadi. Talentiranom Englezu nije trebalo puno vremena da pokaže svoju vrijednost pa je tako protiv Bournemoutha u pobjedi (4:0) zabio jedan pogodak.