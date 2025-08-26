Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
INSAJDER TVRDI

Senzacija na Rujevici koja će odjeknuti: Rijeka je poslala ponudu za igrača Manchester Uniteda!

Manchester United
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 16:52

Williams je inače izdanak akademije Manchester Uniteda, koja slovi kao jedna od najboljih u svijetu, a u prošloj je sezoni napravio prve korake što se tiče seniorskog nogometa na posudbi u Cheltenham Townu.

Britanski nogometni insajder Ben Jacobs lansirao je pravu senzaciju koja je odjeknula hrvatskim medijskim prostorom, Rijeka je u lovu na krilnog napadača Manchester Uniteda Ethana Williamsa (19). 

- HNK Rijeka, kandidat za Europsku ligu, ponudila je posudbu krilnom igraču Manchester Uniteda Ethanu Williamsu - objavio je Jacobs na društvenim mrežama.

Williams je inače izdanak akademije Manchester Uniteda, koja slovi kao jedna od najboljih u svijetu, a u prošloj je sezoni napravio prve korake što se tiče seniorskog nogometa na posudbi u Cheltenham Townu. U redove engleskog četvrtoligaša stigao je u siječnju, a u 17 nastupa postigao je dva pogotka te podijelio dvije asistencije.

Također treba naglasiti da ga je Ruben Amorim pozvao na pripreme s prvom momčadi. Talentiranom Englezu nije trebalo puno vremena da pokaže svoju vrijednost pa je tako protiv Bournemoutha u pobjedi (4:0) zabio jedan pogodak. 

Livajina gesta na utakmici protiv Osijeka, kada je nakon pogotka potrčao Garciji i suigračima u zagrljaj, vjerojatno je riješila sva nagađanja o tome da se odnos između Garcije i njega poremetio
Ključne riječi
Manchester United HNL Rijeka

Komentara 2

Pogledaj Sve
KJ
Kosovo je država
17:11 26.08.2025.

smiješno ....senzacija bi bila da ga kupi....a polu senzacija bi bila da makar dođe na posudbu u osrednji HR klub....

ME
mednik
18:28 26.08.2025.

Da osrednji klub koji je bio prvak Hrvatske..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još