Glory

Antonio Plazibat šokirao na službenom vaganju, evo gdje gledati današnji veliki meč

Zagreb: Održan media day s borcima nadolazećeg Glory 95
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 15:39

Antonio Plazibat, najbolji hrvatski kickoboksački teškaš, večeras se na priredbi GLORY Collision 8 vraća u ring nakon gotovo dvije i pol godine pauze.

Iako je riječ o povratničkom nastupu, fokus nije na prošlosti, već na onome što slijedi, a to je borba protiv starog znanca Nordinea Mahieddinea u Arnhemu. Bit će ovo njihov treći međusobni dvoboj, a dosad su obojica slavila po jednom. Prijenos meča možete pratiti na streaming servisu DAZN.

Fizički izgled Splićanina potvrđuje da se nalazi u zavidnoj, a možda i u najboljoj formi u životu. Splitski udarač ne skriva glad za adrenalinom i atmosferom koju donosi ring. "Želim ponovno osjetiti tu vatru i taj adrenalin. Ne mogu dočekati da uđem u ring. Nedostaje mi taj izlazak, puna arena, ljudi oko mene. Želim osjetiti svaki centimetar svog tijela", poručio je, a najodlučniji je bio u završnici, kada je jasno dao do znanja s kakvim mentalitetom ulazi u meč:

"Želim osjetiti bol. Želim da me protivnik testira i udara najjače što može. Ne planiram izgubiti. Spreman sam na sve njegove planove i akcije. Nema šanse da odustanem. Mogu mi slomiti obje ruke i obje noge, ali borit ću se do kraja i neću izgubiti".

Na službenom vaganju došlo je do zbunjujuće situacije. Dok je njegov protivnik, Francuz alžirskog porijekla, težio 105.4 kilograma, službeni najavljivač objavio je da Plazibat ima čak 118.4 kilograma. Ipak, čini se da je riječ o pogrešci, budući da je sam borac prije nekoliko dana na Instagramu otkrio svoju pravu kilažu: "106,5 kg i najbrži u diviziji, vraća se stari Plaza!".
Ključne riječi
Glory Antonio Plazibat

