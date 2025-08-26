Naši Portali
OZBILJNE AKVIZICIJE

Hajduk službeno predstavio dva pojačanja iz Španjolske s kojima kreću u lov na naslov prvaka

HNK Hajduk
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 17:06

Sportski direktor Goran Vučević i njegov pomoćnik Ivan Rakitić rade punom parom kako bi Garcia do kraja ljetnog mercata imao konkurentnu momčad.

Splitski Hajduk nastavlja s dovođenjem novih pojačanja, bijeli su angažirali dva pojačanje iz Španjolske za koje se nadaju da će im pomoći u lovu na naslov prvaka. Sportski direktor Goran Vučević i njegov pomoćnik Ivan Rakitić rade punom parom kako bi Garcia do kraja ljetnog mercata imao konkurentnu momčad.

- Hajduk s posebnim zadovoljstvom može potvrditi da su Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez od danas i službeno novi igrači naše prve momčadi. Guillamon je 25-godišnji veznjak koji u Hajduk stiže kao slobodan igrač nakon sporazumog raskida ugovora s Valencijom te je s Bijelima potpisao do ljeta 2027. godine.  Gonzalez je 28-godišnji stoper koji dolazi na posudbu do kraja aktualne sezone iz redova španjolskog drugoligaša Almerije.

Hugo Guillamon rođen je 31. siječnja u San Sebastianu, a cijelu nogometnu karijeru, od mlađih uzrasta do seniora proveo je u redovima Valencije. U mlađim uzrastima označen je kao veliki talent španjolskog nogometa te je igrao za sve uzrasne reprezentativne kategorije, uključujući i A reprezentaciju Španjolske za koju ima tri službena nastupa. 

Za prvu momčad Valencije debitirao je početkom 2020. godine te je od tada skupio 125 službenih nastupa u kojima je upisao četiri pogotka uz isto toliko asistencija. Prije nekoliko dana sporazumno je raskinuo ugovor sa svojim matičnim klubom i odlučio potpisati za Hajduk. 

Edgar Gonzalez rođen je 1. travnja 1997. godine u katalonskom Sallentu, a prve nogometne korake napravio je u akademiji lokalne Cornelle da bi 2015. godine prešao u akademiju Espanyola. U ljeto 2018. godine stiže u Betis gdje je prvotno nastupao za B momčad i upisao nešto manje od 50 nastupa, a zatim je postao član prve momčadi za koju je odigrao ukupno 80 službenih utakmica. Sezonu 2020/2021 proveo je na posudbi u redovima drugoligaša Real Ovieda za kojeg je nastupio 38 puta. 

U 2023. godini prelazi u tadašnjeg prvoligaša Almeriju za kojeg je odigrao 77 utakmica, od čega 40 u prošloj sezoni koju je Almeria provela u Segundi - objavio je Hajduk na web stranici. 

Edgar Gonzalez Hugo Guillamon Hajduk

Avatar Scuderia
Scuderia
18:20 26.08.2025.

Nemojte pisati o lovu na naslovu prvaka. Prvo poželite stabilnost klubu i da mogu igrati u Europi.

Avatar Samodesno
Samodesno
17:47 26.08.2025.

Sretan je i veliki torcidaš kustić.

