BIT ĆE POSEBAN SHOW

Hrvatska još ne zna ključnu stvar! Evo kad će biti objavljeno u kojim će gradovima vatreni igrati

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
05.12.2025.
u 20:06

Znamo protiv koga i kada igramo na Svjetskom prvenstvu, no za odluku o gradovima domaćinima naših utakmica u skupini morat ćemo se još malo strpiti

Svjetska nogometna javnost s nestrpljenjem je dočekala ovaj petak i ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Na ceremoniji je 48 reprezentacija raspoređeno u 12 skupina, a Hrvatska će igrati u skupini L protiv Engleske, Paname i Gane. Ipak, za razliku od prijašnjih turnira, nakon ždrijeba ostalo je visiti ključno pitanje – gdje će se utakmice igrati.

FIFA je uvela veliku novost i razdvojila događaje. Ždrijeb u petak otkrio je samo suparnike u grupnoj fazi, dok će kompletan raspored od 104 utakmice biti objavljen na zasebnom događaju u subotu, 6. prosinca, u 18 sati po našem vremenu. Ova odluka stvara neizvjesnost za momčadi i navijače, koji će svoje putne planove morati odgoditi za jedan dan.

Tek u subotu znat će se itinerar natjecanja koje se održava u 16 gradova diljem SAD-a, Kanade i Meksika, od otvaranja 11. lipnja na stadionu Azteca do finala 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyju. FIFA ovim pristupom želi optimizirati raspored, uzimajući u obzir putovanja i prilagođavajući termine utakmica globalnoj publici.

Domaćini su ipak u maloj prednosti. Kanada, Meksiko i SAD unaprijed su raspoređeni na pozicije A1, B1 i D1, što im daje jasniju sliku o lokacijama. Za sve ostale, uključujući Hrvatsku iz druge jakosne skupine, petak donosi odgovor "protiv koga?", a subota ključne odgovore "gdje?" i "kada?". Tek tada službeno počinje odbrojavanje.
