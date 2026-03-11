Naši Portali
UTAKMICA ZA PAMĆENJE

VIDEO Pogledajte spektakularni hat-trick Valverdea, o ovoj večeri Reala će se još dugo pričati

Autor
Damir Mrvec
11.03.2026.
u 23:15

Nogometaši madridskog Reala uz sjajnu predstavu Urugvajca Valverdea, pobijedili Manchester City s 3:0

U utakmici osmine finala Lige prvaka nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima, uz sjajnu predstavu Urugvajca Federica Valverdea, pobijedili Manchester City s 3:0. Iako Real nije mogao računati na brojne svoje važne igrače i premda je prethodno igrao vrlo loše u domaćem prvenstvu, opet je u Ligi prvaka izvukao ono najbolje od sebe i prilično se približio ukupnoj pobjedi protiv velikog rivala i četvrtfinalu.

Utakmicu je obilježio kapetan "Kraljevskog kluba" Federico Valverde, koji je odigrao poluvrijeme iz snova. Postigao je sva tri pogotka. U drugom poluvremenu gosti su pokušavali doći do počasnog pogotka koji bi im dao barem minimalnu nadu za uzvrat, ali obrana Madriđana bila je besprijekorna. Domaćini su čak mogli i do uvjerljivije pobjede, no Vinícius Júnior u 58. minuti nije iskoristio kazneni udarac, točnije, njegov ležeran pokušaj pročitao je i obranio Donnarumma. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

U Parizu su gledatelji svjedočili pravoj golijadi u kojoj je PSG s visokih 5:2 svladao Chelsea i tako stekao ogromnu prednost pred uzvrat u Londonu. Utakmicu su obilježile brojne pogreške u obranama, posebice na strani gostiju, čiji je vratar Jörgensen izravni krivac za treći pogodak Vitinhe.

Norveška senzacija Bodo/Glimt nastavila je pisati svoju bajku. Na svom stadionu unutar Arktičkog kruga, koji se ove sezone pokazao neosvojivom tvrđavom za velikane poput Cityja i Intera, s uvjerljivih 3:0 svladali su portugalski Sporting. Golovima Feta iz jedanaesterca, Blomberga te Høgha stigli su na korak do povijesnog plasmana u četvrtfinale. U najneizvjesnijem susretu večeri, Bayer Leverkusen i Arsenal odigrali su 1:1. Domaćin je poveo odmah na startu drugog dijela golom Andricha, no "Topnici" su se spasili u samoj završnici. Arsenal je cijelu utakmicu odigrao vrlo neinventivno u napadačkom smislu, ali je ipak do kraja došao do pogotka i to nakon prilično sumnjivo dosuđenog jedanaesterca. Pao je u domaćem šesnaestercu Madueke, pitanje je da li nakon bilo kakvog kontakta, a s bijele točke Havertz je pogodio za konačnih 1:1.
