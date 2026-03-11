Bitka za Hormuški tjesnac: 'Ni litra nafte više neće stići do Amerike, barel ide do 200 eura'

Izrael i SAD sve se više suočavaju s problemom koji je čest u modernim ratovima – ušli su u sukob bez jasne strategije izlaska. Prema sve većem broju vojnih i političkih analitičara, početna procjena u Washingtonu i Tel Avivu bila je da će snažan početni udar na Iran izazvati lančanu reakciju koja bi dovela do brzog sloma režima. Plan se temeljio na uvjerenju da je iransko vodstvo politički oslabljeno, da je društvo duboko podijeljeno te da bi snažni vojni udari, uz likvidaciju vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, mogli potaknuti masovne prosvjede koji bi iznutra srušili Islamsku Republiku.