VAŽNI KORIDOR

Bitka za Hormuški tjesnac: 'Ni litra nafte više neće stići do Amerike, barel ide do 200 eura'

Autor
Hassan Haidar Diab
11.03.2026.
u 23:29

Pentagon je objavio sedam poginulih i više od 140 ranjenih Amerikanaca u ratu protiv Irana, dok Izrael prijavljuje tisuće ranjenih, ali ne objavljuje podatke o poginulima

Izrael i SAD sve se više suočavaju s problemom koji je čest u modernim ratovima – ušli su u sukob bez jasne strategije izlaska. Prema sve većem broju vojnih i političkih analitičara, početna procjena u Washingtonu i Tel Avivu bila je da će snažan početni udar na Iran izazvati lančanu reakciju koja bi dovela do brzog sloma režima. Plan se temeljio na uvjerenju da je iransko vodstvo politički oslabljeno, da je društvo duboko podijeljeno te da bi snažni vojni udari, uz likvidaciju vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, mogli potaknuti masovne prosvjede koji bi iznutra srušili Islamsku Republiku.

ZM
zm1
00:08 12.03.2026.

Pazi, ni litra nafte ne ce stici u ameriku! Pa americi ni ne treba nafta ,imaju svoje a bogme i iz venezuele ,tako da su ovo g.uposti kao i cijena od 200 dolara

BI
bikica7
00:07 12.03.2026.

Dnonovinati , laž je vaša agenda.

JO
johjemeni
23:49 11.03.2026.

bitka za hormuški tjesnac? pa di će ovi na iskrcavanje? kod milanovića i onog iz republike srpske na hvar? i hdz i sdp su tragovi u*daško komunističkog lopovluka sa cijelim sudom i dobrim djelom milicije... sramota do daske.. čekamo lustraciju koja mora doći koliko god vaši prljavi biznisi bili zapetljani

