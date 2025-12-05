Naši Portali
POSAO JE GOTOV

Dinamo prodao nekoć skupo plaćeno pojačanje, evo koliko su zaradili na Maksimiru

Koprivnica: Utakmica NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 25. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.12.2025.
u 17:56

Poljska Cracovia iskoristila je otkupnu klauzulu za Maura Perkovića, braniča koji je na Maksimir stigao kao skupo pojačanje. Iako je igrač u Poljskoj proigrao, Dinamo je na ovom poslu zabilježio značajan financijski minus

Prvi zimski posao u Maksimiru je zaključen. Poljska Cracovia, kako javlja Germanijak, aktivirala je otkupnu klauzulu za Maura Perkovića, 23-godišnjeg braniča koji je tamo bio na posudbi od veljače. Odluka poljskog kluba nimalo ne čudi s obzirom na to da je Perković u Poljskoj "eksplodirao" i postao jedan od ključnih igrača momčadi. Igra standardno na pozicijama stopera i lijevog beka, a ove sezone upisao je i tri pogotka, što je sjajan učinak za obrambenog igrača. Transfer je vrijedan oko milijun eura, koliko je iznosila dogovorena klauzula.

Perkovićev put u Dinamu bio je turbulentan. Stigao je u siječnju 2023. godine iz Istre 1961 na inzistiranje tadašnjeg trenera Ante Čačića, a transfer je na ljeto iste godine realiziran za cifru koja se kretala između 1,8 i 2 milijuna eura, što ga je svrstalo među skuplja pojačanja kluba. U dresu Dinama upisao je ukupno 42 nastupa i postigao dva pogotka, osvojivši pritom dva naslova prvaka, jedan Kup te jedan Superkup, no nikada se nije uspio u potpunosti nametnuti kao neizostavan član prve postave.

Njegov status u momčadi konstantno se mijenjao ovisno o treneru. Dok je kod Igora Bišćana pao u drugi plan, pod Sergejom Jakirovićem ponovno je uhvatio kontinuitet i bio standardan u drugom dijelu prošle šampionske sezone. Ipak, nezgodna ozljeda koljena i gležnja udaljila ga je na duže vrijeme s terena, a nakon oporavka teško je lovio formu. U novoj podjeli karata u svlačionici procijenjeno je da za njega nema mjesta, pa je odlazak na posudbu u Poljsku bio logičan korak za oživljavanje karijere, što se na kraju pokazalo punim pogotkom.

Iako je Perkovićev odlazak sportski opravdan, financijska računica za Dinamo nije povoljna. U igrača su uložili gotovo 2 milijuna eura, a prodajom su inkasirali tek oko milijun, što znači da je klub na ovom poslu u minusu za otprilike polovicu uloženog iznosa. Ipak, postoji detalj koji u budućnosti može ublažiti taj gubitak. Prema dostupnim informacijama, Dinamo je u ugovor ugradio i klauzulu o 10 posto zarade od idućeg Perkovićevog transfera. S obzirom na njegove dobre igre, postoji realna šansa da Cracovia u budućnosti ostvari značajno veći transfer, čime bi se i u maksimirsku blagajnu vratio dio uloženog novca.
