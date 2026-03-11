Legendarni glumac (73) izbačen na ulicu! Dužan je 60.000 dolara za stanarinu, odbio pomoć obožavatelja

Kalifornijski sud donio je presudu u slučaju deložacije Mickeyja Rourkea. Prema sudskim dokumentima presuda je donesena u korist stanodavca Erica T. Goldieja u postupku protiv 73-godišnjeg glumca i bivšeg boksača. Presuda, podnesena 9. ožujka na Višem sudu okruga Los Angeles, donesena je "izostankom", što vjerojatno znači da se Rourke nije očitovao na tužbu niti se pojavio kako bi se obranio u zakonskom roku.

Kao rezultat toga, Goldieju je vraćen posjed nad nekretninom u ulici Drexel Avenue u Los Angelesu. U presudi se također navodi da je ugovor o najmu raskinut, što znači da zvijezda filma "Sin City" više nema zakonsko pravo boraviti u kući. Nalog ukazuje na to da se presuda odnosi isključivo na "posjed", što znači da je fokus bio na vraćanju kontrole nad nekretninom stanodavcu, a ne na dodjeli financijske odštete. Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon što je Rourkeu prethodno uručena obavijest kojom se zahtijeva isplata 59.100 dolara zaostale stanarine ili napuštanje doma u roku od tri dana, prema sudskim spisima iz prosinca. U siječnju je glumac snimljen kako seli svoje stvari iz kuće.

Otprilike u isto vrijeme, žena po imenu Liya-Joelle Jones, koja se predstavila kao asistentica Rourkeove menadžerice Kimberly Hines, pokrenula je GoFundMe kampanju za podršku glumcu. U videu objavljenom na Instagramu 5. siječnja, Rourke se osvrnuo na kampanju i tvrdio da o njoj ništa ne zna. Rekao je da je "frustriran" i "zbunjen" te da ne razumije zašto je netko u njegovo ime pokrenuo prikupljanje novca. "To nisam ja, u redu?" nastavio je. "Da mi treba novac, ne bih tražio nikakvu j---nu milostinju. Radije bih si gurnuo pištolj u stražnjicu i povukao okidač."

Govoreći o osobi koja je to učinila, Rourke je dodao: "Ne bih znao što je GoFundMe zaklada. Moj život je vrlo jednostavan, ne bih se obraćao takvim vanjskim izvorima." Nakon što se Rourke usprotivio, Hines je za The Hollywood Reporter izjavila: "Rekli smo mu: 'Mickey, ima ljudi koji ti žele pomoći.' On je odgovorio: 'U redu, super.' Mislim da nije razumio, a sada se oko toga digla medijska prašina i on je poludio." Rourke, koji je nakon iseljenja boravio u hotelu u West Hollywoodu, u međuvremenu je pozvao donatore da povuku svoj novac.