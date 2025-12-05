Policija se oglasila uoči derbija na Maksimiru, evo što poručuju svima koji idu na utakmicu

Nadolazeći nogometni spektakl između Dinama i Hajduka koji će se odigrati u subotu s početkom u 15 sati na stadionu Maksimir, službeno je proglašen utakmicom visokog rizika. Zbog toga će se tijekom cijelog dana provoditi opsežne mjere sigurnosti, koje koordinira Stožer za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije. Iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju sve posjetitelje da se na vrijeme upute prema stadionu, po mogućnosti koristeći javni prijevoz kako bi se izbjegle očekivane gužve. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu stadiona otvaraju se u 13 sati, dok će ulaz na južnu tribinu, namijenjen gostujućim navijačima, po potrebi biti otvoren i ranije. Važno je napomenuti da se na stadionu neće prodavati niti točiti alkoholna pića.

Zbog održavanja utakmice, u Zagrebu će na snazi biti posebna prometna regulacija koja će značajno utjecati na kretanje u široj zoni stadiona. Već od 6 sati ujutro u subotu pa sve do 20 sati navečer za sav promet bit će zatvoren niz lokacija. To uključuje parkiralište ispred zapadne tribine stadiona, poligon za obuku vozača Borongaj, parkiralište kod bazena Svetice te parkiralište od spomenika Bacača diska do zapadnog parkirališta. Promet će također biti obustavljen u Ulici Divka Budaka od parkirališta V. zona do bazena Svetice, Hitrecovoj ulici s pripadajućim parkiralištem, kao i na sjeverozapadnom parkiralištu Ekonomskog fakulteta te na parkiralištu V. zona uz terminal Borongaj. Vozačima se savjetuje da u potpunosti izbjegavaju ovo područje i koriste alternativne pravce.

Policija je pripremila i detaljan plan za prihvat gostujućih navijača. Njihovo okupljanje započet će u jutarnjim satima na nadzornim punktovima Lučko, Jastrebarsko te na istočnim ulazima u grad. S tih lokacija navijači će biti organizirano, u kolonama i pod policijskom pratnjom, prevezeni do okretišta Borongaj. Prihvat na naplatnoj postaji Lučko predviđen je od 8 sati, a policija ističe da će svi navijači koji na tu lokaciju stignu do 12 sati biti pravovremeno prebačeni do zone stadiona. Za gostujuće navijače osigurano je parkiralište na prostoru poligona za obuku vozača Borongaj, odakle će se pješice uputiti prema južnoj tribini stadiona Maksimir.

Svi posjetitelji moraju biti spremni na detaljne sigurnosne provjere na ulazima u stadion, koje će provoditi redarska služba. U skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, na snazi su stroga pravila. Zabranjeno je unošenje alkoholnih pića, droga, pirotehničkih sredstava, oružja te bilo kakvih drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda. Ulaz će biti odbijen osobama u alkoholiziranom stanju, onima bez personalizirane ulaznice, kao i svima za koje se procijeni da bi mogli ugroziti sigurnost drugih.

Na stadion se također ne smiju unositi transparenti, zastave ili drugi predmeti s porukama koje potiču mržnju ili nasilje na rasnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili vjerskoj osnovi. Zabranjeno je i maskiranje lica kapom, maramom ili na bilo koji drugi način s ciljem prikrivanja identiteta. Svako neprimjereno pjevanje, bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili pokušaj neovlaštenog ulaska na teren bit će strogo sankcionirani. Policija je ujedno najavila kako će, sukladno svojim ovlastima, audio i video snimati te fotografirati cjelokupno javno okupljanje na stadionu, kao i na svim prilaznim pravcima prije, za vrijeme i nakon utakmice. Ovim putem apeliraju na sve posjetitelje i gledatelje da poštuju upute organizatora i naredbe policijskih službenika kako bi derbi protekao u sportskom i sigurnom ozračju.