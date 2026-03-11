Naši Portali
ČEMU TO?

VIDEO Skandalozna scena: Zvijezda Chelseaja gurnula dječaka preko ograde. nastao je kaos

Autor
Patrik Mršnik
11.03.2026.
u 23:40

Nevjerojatne scene viđene su u samoj završnici derbija osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja. Portugalski nogometaš Pedro Neto izgubio je živce i nasrnuo na sakupljača lopti, što je izazvalo opću gužvu na terenu, no sudac ga je na kraju poštedio kazne

Teške večeri proživljavaju navijači i igrači Chelseaja, a bolan poraz 5:2 od Paris Saint-Germaina na Parku prinčeva dodatno je začinjen incidentom na kraju dvoboja koji je zgrozio nogometnu javnost. Glavni akter bio je 26-godišnji krilni napadač Pedro Neto, čija je frustracija kulminirala u sudačkoj nadoknadi. Kod rezultata 4:2 za domaćine, lopta je izašla izvan igrališta, a Portugalac je u očajničkom pokušaju da što prije nastavi igru potrčao prema mladom sakupljaču lopti. Kada je dječak oklijevao s predajom lopte, Neto ga je objema rukama snažno gurnuo u prsa, zbog čega je mladić pao unatrag preko reklamnih panoa uz teren. Situaciju pogledajte OVDJE.

Njegov potez izazvao je trenutačnu i žestoku reakciju igrača PSG-a. Predvođeni kapetanom Marquinhosom, domaći nogometaši okružili su Neta tražeći od suca Alejandra Hernándeza da ga sankcionira. Ubrzo je nastala velika gužva u koju su se uključili igrači obje momčadi, a došlo je i do međusobnog naguravanja. Situacija se smirila tek nakon intervencije glavnog suca, koji je razgovarao s kapetanima i objasnio svoju odluku. Dok je medicinsko osoblje provjeravalo stanje vidno potresenog dječaka, koji srećom nije teže ozlijeđen, igrači PSG-a nisu mogli vjerovati što se događa na terenu.

Iako su mnogi očekivali barem žuti, ako ne i izravni crveni karton, sudac Hernández odlučio je ne kazniti Portugalca. Situaciju je provjeravala i VAR soba, no procijenjeno je kako u Netovom postupku nije bilo elemenata za isključenje. Takvu odluku branio je i bivši engleski izbornik Glenn Hoddle, koji je kao stručni komentator izjavio: "Gurnuo ga je jer mu dječak nije htio dati loptu i pokušao ju je baciti. U njegovu obranu, zadnja je minuta utakmice i on samo želi nastaviti s igrom." Ipak, mnogi se nisu složili, a incident je dodatno stavio pritisak na Neta koji je nedavno isključen protiv Arsenala i optužen za neprimjereno ponašanje.

Cijela situacija neodoljivo je podsjetila na legendarni ispad bivše zvijezde Chelseaja, Edena Hazarda, koji je 2013. godine na utakmici protiv Swanseaja udario sakupljača lopti Charlieja Morgana i za to dobio crveni karton. Ipak, za razliku od Hazarda, Neto je ostao na terenu i nedugo nakon incidenta svjedočio petom pogotku PSG-a kojim je Kviča Kvarachelija postavio konačnih 5:2. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Portugalac je prišao dječaku, ispričao mu se, zagrlio ga i poklonio mu svoj dres, pokušavši tako ispraviti nepromišljen potez koji je bacio mrlju na ionako tešku parišku noć za londonski klub.
Ključne riječi
Liga prvaka Pedro Neto Chelsea

