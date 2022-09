Hrvatska je među samom elitom u ovom natjecanju, a trenutno smo prvi na svijetu

Samo je 15 država dosad osvajalo Davisov kup, a Hrvatska je među njima. No, samo se deset zemalja može pohvaliti da je u tom eminentnom natjecanju teniskih reprezentacija trijumfiralo najmanje dva puta - a među njima je i opet Hrvatska. Naši su se tenisači na krov svijeta penjali 2005. i 2018. godine, a u finalu Davisova kupa bili su još dva puta: 2016. i 2021. godine.

Preostalih devet zemalja koje su barem dva puta osvajale Davisov kup su ove: SAD (32 naslova), Australija (28), Francuska (10), Velika Britanija (10), Švedska (7), Španajolska (6), Rusija (3), Njemačka (3) i Češka (3), kojoj je pripisan i naslov koji je osvojila Čehoslovačka (1980. godine).

Hrvati su, dakle, u posljednjih pet godina čak tri puta igrali u finalu, pa su zbog toga na ITF-ovoj listi zemalja sudionica uvjerljivo na prvom mjestu (1. Hrvatska 910, 2. Španjolska 671, 3. Francuska 614, 4. SAD 460, 5. Njemačka 439 itd.) jer su imali upravo to - najbolje rezultate u posljednjih pet godina.

To je pedigre koji našoj teniskoj vrsti svake godine iznova postavlja najambicioznije ciljeve, a od toga izabranici Vedrana Martića nisu pobjegli ni ove godine. Bez obzira na to što je konkurencija jaka i što na turniru u Bologni (jednome od četiriju u ovoj fazi) nastupamo bez našeg najtrofejnijeg i najbolje plasiranog tenisača Marina Čilića (16. na ATP listi).

Prije našeg meča s Talijanima (za koje protiv nas ipak nije nastupio njihov najbolji igrač Yannik Sinner, kao što protiv Srbije nije zaigrao ni Carlos Alcaraz), u našoj je skupini Švedska pobijedila Argentinu s 2:1, braća Ymer nadjačala su u pojedinačnim dvobojima Baeza i Schwartzmana.

U neku ruku to je iznenađenje, jer su Šveđani etiopskog podrijetla pobijedili bolje rangirane igrače od sebe, no naši su ih momci nadigrali u odlučujućem meču parova. S Argentincima se pak sastajemo u subotu, a dalje, na samu završnicu koja će se u studenome (od 23. do 27.) održati u španjolskom gradu Malagi, idu po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine.

Rezultati 1. kola - skupina A (Bologna): Švedska - Argentina 2:1; skupina B (Valencia): Kanada - Republika Koreja 2:1; skupina C (Hamburg): Australija - Belgija 3:0; skupina D (Glasgow): Nizozemska - Kazahstan 2:1.