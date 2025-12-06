Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Marčinko finalom u Dubaiu izborila nastup na Australian Openu

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.12.2025.
u 19:20

Petra Marčinko igrat će u glavnom ždrijebu Australian Opena! Zagrepčanka je plasman na prvi Grand Slam turnir sljedeće sezone osigurala prolazom u završnicu ITF World Tennis Toura u Dubaiju

Petra Marčinko igrat će u glavnom ždrijebu Australian Opena! Zagrepčanka je plasman na prvi Grand Slam turnir sljedeće sezone osigurala prolazom u završnicu ITF World Tennis Toura u Dubaiju (nagradni fond 100.000 dolara) nakon što je u polufinalnom ogledu preokretom svladala Kineskinju Xinyu Gao, 175. na WTA listi – 4:6, 6:3, 6:0.

Naša je igračica izgubila prvi set i u drugom imala zaostatak od 3:2, da bi nakon toga s 10 uzastopnih gemova odjurila do pobjede.

Ovim je uspjehom stigla do novog renkinga karijere i 97. pozicije na WTA listi, a priliku za novi iskorak imat će u finalnom srazu s 41-godišnjom Ruskinjom Vera Zvonarjovom, nekad drugom tenisačicom svijeta koja je nastupila s pozivnicom organizatora.

Petra je trenutačno u nizu od devet uzastopnih pobjeda, a u nedjelju lovi svoj 12. profesionalni naslov u singlu.

Antonia Ružić nije uspjela izboriti završnicu WTA 125 Challengera u francuskom Angersu, 22-godišnju Čakovčanku u polufinalnom je dvoboju zaustavila Ruskinja Kamila Rahimova (112. na WTA listi) i to nakon tri seta – 4:6, 6:3, 7:5.

Antonia može žaliti za raspletom odlučujućeg seta u kojem je vodila s 3:1, a posljednju je prednost imala kod 5.4. Rahimova je sve izvukla i nakon breaka u 11. gemu uspijeva proći u finale.

Antonia je susret završila s učinkom od 11 aseva uz 60 posto prvog servisa, a realizirala je tek tri od 15 break-lopti (Rahimova četiri od 11)

Ključne riječi
Dubai Australian Open Antonia Ružić Petra Marčinko tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja