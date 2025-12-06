Marčinko finalom u Dubaiu izborila nastup na Australian Openu

Petra Marčinko igrat će u glavnom ždrijebu Australian Opena! Zagrepčanka je plasman na prvi Grand Slam turnir sljedeće sezone osigurala prolazom u završnicu ITF World Tennis Toura u Dubaiju (nagradni fond 100.000 dolara) nakon što je u polufinalnom ogledu preokretom svladala Kineskinju Xinyu Gao, 175. na WTA listi – 4:6, 6:3, 6:0.

Naša je igračica izgubila prvi set i u drugom imala zaostatak od 3:2, da bi nakon toga s 10 uzastopnih gemova odjurila do pobjede.

Ovim je uspjehom stigla do novog renkinga karijere i 97. pozicije na WTA listi, a priliku za novi iskorak imat će u finalnom srazu s 41-godišnjom Ruskinjom Vera Zvonarjovom, nekad drugom tenisačicom svijeta koja je nastupila s pozivnicom organizatora.

Petra je trenutačno u nizu od devet uzastopnih pobjeda, a u nedjelju lovi svoj 12. profesionalni naslov u singlu.

Antonia Ružić nije uspjela izboriti završnicu WTA 125 Challengera u francuskom Angersu, 22-godišnju Čakovčanku u polufinalnom je dvoboju zaustavila Ruskinja Kamila Rahimova (112. na WTA listi) i to nakon tri seta – 4:6, 6:3, 7:5.

Antonia može žaliti za raspletom odlučujućeg seta u kojem je vodila s 3:1, a posljednju je prednost imala kod 5.4. Rahimova je sve izvukla i nakon breaka u 11. gemu uspijeva proći u finale.

Antonia je susret završila s učinkom od 11 aseva uz 60 posto prvog servisa, a realizirala je tek tri od 15 break-lopti (Rahimova četiri od 11)