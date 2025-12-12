U Maksimiru gube tlo pod nogama! Dinamu prijeti katastrofa, ali još nije sve izgubljeno...

Dinamo proživljava ozbiljnu krizu europskog identiteta. Nakon niza loših rezultata, koji su kulminirali s jednim remijem i tri poraza nakon početne dvije pobjede u Europskoj ligi, plavi su potonuli na UEFA-inoj klupskoj ljestvici. Trenutno zauzimaju tek 54. mjesto s koeficijentom od 44.000, što je njihov najlošiji plasman još od davne sezone 2017./2018., kada su bili na niskom 77. mjestu. Ova sezona se, prema petogodišnjem ciklusu koji se uzima u obzir, pokazuje kao jedna od najslabijih, a bolan je i podatak da su ih na ljestvici prestigli klubovi poput PAOK-a i Viktorije Plzen. Pad bi se, ako se kriza nastavi, mogao i produbiti.

Zbog ovog strmoglavog pada, san o izravnom plasmanu u Ligu prvaka za sezonu 2026./2027. postao je iznimno težak, premda matematički još uvijek nije potpuno nemoguć. Da bi se takav scenarij uopće mogao razmatrati, potrebno je ispuniti dva ključna i vrlo zahtjevna uvjeta. Prvi je apsolutni imperativ i temelj svega – osvajanje naslova prvaka u SHNL-u. Bez domaće titule, svaka daljnja kalkulacija postaje bespredmetna i sezona bi se smatrala potpunim debaklom. Drugi uvjet ovisi o raspletu na najvećoj europskoj pozornici: pobjednik Lige prvaka u tekućoj sezoni mora osigurati plasman u isto natjecanje i kroz svoje nacionalno prvenstvo.

Ako se ta dva uvjeta čudesno poklope, otvorilo bi se jedno dodatno mjesto u grupnoj fazi Lige prvaka. To mjesto pripalo bi klubu s najvišim koeficijentom među svim prvacima koji dolaze iz kvalifikacijskog puta. No, tu za Dinamo nastaje najveći problem. Zagrebački klub trenutačno je tek sedmi u redu čekanja za tu zlatnu ulaznicu. Ispred njega se nalazi impresivan niz klubova koji također ciljaju na istu priliku: škotski Rangers, grčki Olympiacos, danski Kopenhagen, ukrajinski Šahtar, mađarski Ferencvaroš i grčki PAOK.

Da bi Dinamo osigurao to mjesto, nije dovoljno samo da bude prvak Hrvatske. Istovremeno se mora dogoditi da nijedan od šest navedenih klubova ne osvoji naslov u svojoj domaćoj ligi, što polako već graniči sa znanstvenom fantastikom. Težinu zadatka najbolje ilustrira primjer Olympiacosa, koji je već zaradio dodatnih 6.000 bodova samim ulaskom u Ligu prvaka, stvarajući gotovo nedostižnu prednost. Unatoč sumornoj slici, borba se nastavlja, a klub je već počeo prikupljati bodove za sezonu 2026./2027. Ipak, zvona na uzbunu u Maksimiru glasno zvone i jasno je da se momčad mora hitno trgnuti ako želi izbjeći daljnje poniranje.