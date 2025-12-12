Naši Portali
MOGLI BI IZGUBITI SVE

U Maksimiru gube tlo pod nogama! Dinamu prijeti katastrofa, ali još nije sve izgubljeno...

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
12.12.2025.
u 14:15

Zagrebački plavi suočavaju se s najnižim plasmanom na UEFA-inoj ljestvici od sezone 2017./2018., što izravan ulazak u elitno natjecanje čini težim no ikad. Iako nada još tinja, put je posut s previše "ako" i "ali"

Dinamo proživljava ozbiljnu krizu europskog identiteta. Nakon niza loših rezultata, koji su kulminirali s jednim remijem i tri poraza nakon početne dvije pobjede u Europskoj ligi, plavi su potonuli na UEFA-inoj klupskoj ljestvici. Trenutno zauzimaju tek 54. mjesto s koeficijentom od 44.000, što je njihov najlošiji plasman još od davne sezone 2017./2018., kada su bili na niskom 77. mjestu. Ova sezona se, prema petogodišnjem ciklusu koji se uzima u obzir, pokazuje kao jedna od najslabijih, a bolan je i podatak da su ih na ljestvici prestigli klubovi poput PAOK-a i Viktorije Plzen. Pad bi se, ako se kriza nastavi, mogao i produbiti.

Zbog ovog strmoglavog pada, san o izravnom plasmanu u Ligu prvaka za sezonu 2026./2027. postao je iznimno težak, premda matematički još uvijek nije potpuno nemoguć. Da bi se takav scenarij uopće mogao razmatrati, potrebno je ispuniti dva ključna i vrlo zahtjevna uvjeta. Prvi je apsolutni imperativ i temelj svega – osvajanje naslova prvaka u SHNL-u. Bez domaće titule, svaka daljnja kalkulacija postaje bespredmetna i sezona bi se smatrala potpunim debaklom. Drugi uvjet ovisi o raspletu na najvećoj europskoj pozornici: pobjednik Lige prvaka u tekućoj sezoni mora osigurati plasman u isto natjecanje i kroz svoje nacionalno prvenstvo.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Ako se ta dva uvjeta čudesno poklope, otvorilo bi se jedno dodatno mjesto u grupnoj fazi Lige prvaka. To mjesto pripalo bi klubu s najvišim koeficijentom među svim prvacima koji dolaze iz kvalifikacijskog puta. No, tu za Dinamo nastaje najveći problem. Zagrebački klub trenutačno je tek sedmi u redu čekanja za tu zlatnu ulaznicu. Ispred njega se nalazi impresivan niz klubova koji također ciljaju na istu priliku: škotski Rangers, grčki Olympiacos, danski Kopenhagen, ukrajinski Šahtar, mađarski Ferencvaroš i grčki PAOK.

Da bi Dinamo osigurao to mjesto, nije dovoljno samo da bude prvak Hrvatske. Istovremeno se mora dogoditi da nijedan od šest navedenih klubova ne osvoji naslov u svojoj domaćoj ligi, što polako već graniči sa znanstvenom fantastikom. Težinu zadatka najbolje ilustrira primjer Olympiacosa, koji je već zaradio dodatnih 6.000 bodova samim ulaskom u Ligu prvaka, stvarajući gotovo nedostižnu prednost. Unatoč sumornoj slici, borba se nastavlja, a klub je već počeo prikupljati bodove za sezonu 2026./2027. Ipak, zvona na uzbunu u Maksimiru glasno zvone i jasno je da se momčad mora hitno trgnuti ako želi izbjeći daljnje poniranje.
Komentara 5

Pogledaj Sve
CR
CroMaher
14:37 12.12.2025.

Ajme meni! Samo to ne! Samo da ne ostanemo bez direktnog ulaska u Ligu prvaka! Onda je sve izgubljeno!!!

FR
freeshooter
14:45 12.12.2025.

...nekad sam pisao moj Atomski Dinamo, jer smo i igrali atomski nogomet, rušili europske velikane... no to nekima nije bilo dobro, krenulo se rušiti... ovo danas je više kao grupa za meditaciju i antistres program... po programu dr Kovačevića... sve što je vrijedilo i stvarano godinama je izgubljeno... to su činjenice, teren pokazuje sve, igra nam nema nikakve organizirane konture, beskrvno, beskrajno sporo, nepovezano, sa premalo igračkog kretanja, previše dodira lopte, koje nakon kruženja završe nekom nesuvislom dugom loptom bačenom u bunar... sva prepoznatljiva igra koja je krasila Dinamo više ne postoji... mi više nismo isti klub, urušili smo se par klasa dolje... vratite nam Dinamo...

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
15:21 12.12.2025.

Više je nego jasno da ova ekipa, a nažalost i svaka ekipa nakon Mamića, nije dorasla voditi klub poput Dinama. Klub koji je bio nosioc oduvjek jake zagrebačke škole nogometa koja je u svim državama bila vrelo vrhunskih igrača i trenera, vrelo vrhunskog nogometa. Da se razumijemo, ne bih s Mamićem ni kavu popio, ali njegova politika kupovanja i prodaje igrača, njegovo razumjevanje u kreiranju tima i dovođenje igrača koji mogu dušom i srcem strasti u "Dinamovu priču", je za sve ove poslje, uključujući i Zajeca i Bobana, nemoguća misija. Nevjerojatno je koliko veliki i znameniti Dinamovci poput Zajeca i Bobana ne razumiju Dinamovu dušu i tko je spreman ne igrati za Dinamo, nego čitavim bićem igrati za Dinamo. Ekipa je ili prodala za kikiriki ili rastjerala ili prerano pustila jednog Oršića, Livakovića, Ivanušeca, Šutala, Petkovića, Pjacu, Špikića, itd. a svaki od njih bi za Dinamo igrao i besplatno. Naravno da pretjerujem i da ne bi igrali besplatno, ali to su igrači koji znaju što je Dinamo za Zagreb, Hrvatsku i Hrvate, i koji za Dinamo igraju iz neke sasvim druge dubine i motiva od gotovo svih ovih današnjih prvotimaca. Želim reći, kićma tima, nosivi stupovi Dinama moraju biti domaći igrači kojima je Dinamo svetinja, a ne klub. Čini mi se, nažalost, da ova ekipa koja upravlja trenutno Dinamom to uopće ne razumije i stoga je rastakanje te svetinje, pod njihovim vodstvom, neminovnost.

