Hana Vlašić juniorska prvakinja Europe, Ivan Kaić brončani

Radosne vijesti za hrvatski te-kvon-do stigle su iz Antalyje. Na 14. Prvenstvu Europe u formama, na kojem je nastupalo 570 natjecatelja, hrvatski su predstavnici osvojili dvije medalje u standardnim formama. Šesnaestogodišnja Hana Vlašić osvojila je zlato, a 31-godišnji Ivan Kaić kući se vraća s broncom.

Hrvatska je velesila u tekvondaškim borbama, no u "borbama protiv zamišljenog protivnika" (tako bismo mogli opisati forme) nje na svjetskoj sceni nije bilo.

- Tek u posljednje dvije godine, preko Hrvatskog olimpijskog odbora, pristižu nam sredstva i za te-kvon-do forme pa su počeli stizati i rezultati - kazao nam je HTS-ov izbornik za forme Davor Prđun.

Da ono njeno kadetsko europsko zlato iz 2017. niti u najmanju ruku nije bilo slučajnost, Hana Vlašić dokazala je osvajanjem naslova prvakinje Europe i u uzrasnoj kategoriji više, među najboljim europskim juniorkama. Članica Taekwondo centra Zagreb Ban Keglević bila je najuspješnija od 15 hrvatskih natjecatelja koliko ih je nastupilo:

Foto: Privatni album

- Ne znam za koje zlato bih vam rekla da mi je slađe jer za oba je trebalo trenirati jako teško. Umorna sam, ali jako sretna i nadam se da će mi ostati snage i za proslaviti ovo zlato - kazala nam je, neposredno nakon trijumfa, ova 16-godišnja učenica Prirodoslovne gimnazije u Zagrebu.

- Idem u sportski razred i to mi olakšava stvar pa mogu jako puno vremena posvetiti svom sportskom usavršavanju. No, s obzirom na to da se od ovog sporta ne može živjeti morat ću se pobrinuti da steknem neko akademsko obrazovanje - dodala je Hana i prepustila riječ svom brončanom kolegi Ivanu Kaiću, članu Taekwondo kluba Maksimir.

A on je zaslužio sve pohvale jer nije odustajao pa je svoj sportski san (medalju na velikom natjecanju) osvojio tek s 31 godinom.

- Ja radim redovan posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, no nema odustajanja. Natjecat ću se bez nekih vremenskih ograničenja, dok budem mogao, a zasad mi motivacije i energije ne nedostaje. Već sada se radujem Svjetskom prvenstvu, u svibnju 2020. u Danskoj.

Ivanovu predanost te-kvon-dou zacijelo ćete bolje razumjeti ako vam kažemo da je on sin Darka Kaića, borca iz pionirskih dana ovog borilačkog sporta u Hrvatskoj, a tekvondašica mu je bila i majka.

S ove dvije medalje, Hrvatska ih dosad u formama ima pet. Prva se, europskom broncom, okitila Jelena Marot prije osam godina, ali u freestyleu, dok je odličje istog sjaja, četiri godine kasnije, završilo oko vrata Veljka Mesarova, ali u standardnim formama. Kao što smo već spomenuli, Hana Vlašić prije dvije godine bila je europska kadetska prvakinja.