Nogomet

Lewandowski otkrio zanimljivu tajnu iz svakodnevnog života: 'Bio bih umoran nakon toga'

FILE PHOTO: LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 16:00

Robert Lewandowski sjajno igra s obzirom na 37 godina, a u intervjuu s jutjuberom The Grefgom otkrio je što stoji iza njegove sjajne fizičke spreme

Robert Lewandowski sjajno igra s obzirom na 37 godina, a u intervjuu s YouTuberom The Grefgom otkrio je što stoji iza njegove sjajne fizičke spreme.  

 - Nije važno što radim sada, već što sam radio posljednjih deset godina.  Pazim na zdravu ishranu, moram imati kvalitetan san koji obično traje oko osam sati dnevno, treniram triput tjedno. U  teretanu idem ovisno kada je utakmica i koja je težina utakmice. Veliki značaj pridajem istezanju koje je važno za oporavak. Što se tiče aktivnosti izvan nogometa, volim igrati stolni tenis, vjerujem da sam među najboljim igračima pingića u momčadi Barcelone. O svojoj budućnosti počeo sam razmišljati već s 21 ili 22 godine. U tim godinama sam potpuno promijenio ishranu, izbacio sam sve mliječne proizvode i sve što ima veze s glutenom. Prije sam svaki dan za doručak pio mlijeko i poslije treninga sam se osjećao jako umorno - otkrio je Lewandowski


Lewandowski je odrastao u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njegov otac, Krzysztof, bio je džudaš i nogometni trener, a majka Iwona bivša odbojkašica, čime je Robertu sportski DNK bio usađen od najranijih dana. Odrastajući u Lesznu, zapadnom dijelu Varšave, rano je pokazao strast prema nogometu. Tragedija ga je zadesila kada je imao samo sedam godina, ostavši bez oca, no podrška obitelji, a kasnije i supruge Anne Lewandowske, profesionalne karatašice s kojom ima dvije kćeri, bila je ključna stijena na koju se uvijek mogao osloniti. 
Svoje prve nogometne korake napravio je kao neregistrirani igrač u lokalnom klubu Partyzant Leszno, no pravi početak dogodio se 1997. godine kada se pridružio MKS Varsoviji Varšava. Tamo je proveo sedam godina, sanjajući o velikoj karijeri. Nakon kratke epizode u Delta Varšavi, stigao je poziv koji je trebao biti odskočna daska, onaj iz Legije Varšava. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. U sezoni 2005./2006. igrao je za rezervnu momčad Legije, ali nakon ozljede, klub mu je odlučio ne ponuditi novi ugovor. Odbijen i otpisan, Lewandowski se našao na prekretnici. 

Umjesto da potone, Lewandowski je udarac iskoristio kao motivaciju. Njegov sljedeći korak bio je prelazak u Znicz Pruszków, klub koji se natjecao u trećoj poljskoj ligi. To se pokazalo kao pun pogodak. U svojoj prvoj sezoni, s 15 postignutih golova, postao je najbolji strijelac lige i pomogao klubu da izbori promociju u viši rang. No, tu nije stao. Sljedeće sezone, u drugoj ligi, ponovio je uspjeh, ovoga puta s 21 golom, ponovno osvojivši titulu najboljeg strijelca. Njegove izvedbe nisu mogle proći nezapaženo, a uskoro je uslijedio transfer u Lech Poznań. U Lechu je eksplodirao, postavši ključni igrač momčadi i vodeći ih do naslova prvaka Poljske u sezoni 2009./2010. 

Nakon što je Borussiji dao sve što je mogao, 2014. godine uslijedio je prelazak koji je promijenio ravnotežu snaga u njemačkom nogometu. Lewandowski je kao slobodan igrač potpisao za najvećeg rivala, Bayern München, i time započeo eru apsolutne dominacije. U osam godina provedenih u Bavarskoj, postao je legenda kluba i jedan od najuspješnijih igrača u njegovoj povijesti. S Bayernom je osvojio osam uzastopnih naslova Bundeslige, tri njemačka kupa i pet superkupova. Vrhunac je došao u sezoni 2019./2020., kada je predvodio Bayern do osvajanja šesterostruke krune, uključujući i Ligu prvaka, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. Njegova golgeterska statistika bila je zapanjujuća, a povijest je ispisao kada je u samo devet minuta postigao pet golova protiv Wolfsburga, čime je zaslužio četiri Guinnessova svjetska rekorda. Sedam puta bio je najbolji strijelac Bundeslige, srušivši pritom i legendarni rekord Gerda Müllera po broju golova u jednoj sezoni.


Dvanaest puta proglašen je poljskim nogometašem godine, a tri puta i sportskom osobnošću godine u svojoj domovini. Kruna karijere stigla je 2020. i 2021. godine, kada ga je FIFA proglasila najboljim igračem svijeta, dodijelivši mu nagradu "The Best". Godine 2020. osvojio je i UEFA-inu nagradu za najboljeg igrača Europe. Dvaput zaredom, u sezonama 2020/21 i 2021/22., osvojio je Europsku zlatnu kopačku, a uz to je i dobitnik Gerd Müller trofeja 2021. i 2022. godine. Za Poljsku je debitirao 2008. godine i otada je postao njezin najbolji strijelac svih vremena s 88 golova u 163 nastupa. Kao kapetan, predvodio je svoju zemlju na četiri Europska i dva Svjetska prvenstva

Nakon što je u Njemačkoj osvojio sve što se moglo, 2022. godine potražio je novi izazov i prešao u redove španjolskog velikana, Barcelone. Već u prvoj sezoni osvojio je naslov prvaka La Lige i Španjolski superkup, te se odmah prometnuo u ključnog igrača i vođu momčadi. S preko 700 golova u seniorskoj karijeri za klub i reprezentaciju, Lewandowski pripada elitnom krugu nogometaša. Jedan je od samo pet igrača koji su postigli 100 golova za tri različita kluba i treći je na vječnoj listi najboljih strijelaca Lige prvaka. 

Borussia Dormund Bayern Poljska Barcelona Robert Lewandoski nogomet

