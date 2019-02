Srbi odustali: Europsko prvenstvo u olimpijskoj 2020. nudi se Hrvatskoj

Hrvatska se našla u stopostotnoj prilici da u olimpijskoj godini (2020.) bude domaćin Europskom prvenstvu u jednom sve popularnijem olimpijskom borilačkom sportu, a riječ je o te-kvon-dou.

Od već dodijeljenog im domaćinstva odustali su Srbi pod izlikom da se u to ne mogu upustiti jer ne žele da dođe do diplomatskog incidenta zbog nedopuštanja nastupa tekvondašima s Kosova kao što je lani bio slučaj u karateu, no navodno je još veći problem taj što im je jedan politički utjecajan dužnosnik završio u zatvoru.

Hrvatski te-kvon-do savez na čelu sa Tonijem Nobilom spreman je preuzeti odgovornost i primiti se posla, a kako gradski oci Splita (koji bi bio najprimjereniji hrvatski domaćin ovome natjecanju) oklijevaju sve je veća vjerojatnost da će se to Prvenstvo održati u Zagrebu jer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić takvu priliku neće propustiti. A takve priredbe koje imaju status velikih, kao što su atletski miting Hanžek i skijaška Snježna kraljica, financiranju se izravno iz gradskog proračuna.

Europska prvenstva u te-kvon-dou održavaju se svake druge godine obično u svibnju, a u ovom slučaju to je samo dva i pol mjeseca uoči Olimpijskih igara u Tokiju. Za sve naše sportaše s olimpijskom vizom bila bi to sjajna generalna proba na domaćem terenu.

Dakako, da bi se sve to i dogodilo potrebne su suglasnosti Hrvatskog olimpijskog odbora i Središnjeg državnog ureda za šport odnosno Vlade RH koja može dati suglasnost i bez financijskih obveza.