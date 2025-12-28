Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI VELIKAN

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić izašao iz igre? Ovako nešto nije doživio u karijeri!

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.12.2025.
u 16:23

Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, a prilikom izlaska iz igre doživio je ovacije cijelog San Sira koji jako dobro zna prepoznati svjetsku klasu na terenu

Nogometaši Milana ponovno su, barem privremeno, stigli na prvo mjesto ljestvice talijanske Serie A nakon domaće pobjede 3-0 protiv Verone u 17. kolu. Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača.

Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio.

Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, a prilikom izlaska iz igre doživio je ovacije cijelog San Sira koji jako dobro zna prepoznati svjetsku klasu na terenu. To mu je bila nagrada za još jednu sjajnu prezentaciju u dresu rossonera, unatoč tome što ima 40 godina i dalje igra sjajno na vrhunskom nivou.

Milan News, portal navijača crveno-crnih, objavio je što je slijedilo kada je Modrić krenuo s terena: "Nakon još jedne partije svjetske klase broja 14 rossonera krenula je pjesma cijelog stadiona: "Luka, Luka Modrić! O mama, mama, mama, znaš li zašto mi srce lupa? Vidio sam Luku Modrića, vidio sam Luku Modrića. I mama, zaljubljen sam!"

Ovu pjesmu navijači Napolija pjevali su Diegu Maradoni. Sada su je navijači Milana preradili tako što su u njoj Maradonino ime zamijenili onim Modrićevim. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Milan Vatreni Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!