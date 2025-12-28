Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić izašao iz igre? Ovako nešto nije doživio u karijeri!

Nogometaši Milana ponovno su, barem privremeno, stigli na prvo mjesto ljestvice talijanske Serie A nakon domaće pobjede 3-0 protiv Verone u 17. kolu. Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača.

Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio.

Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, a prilikom izlaska iz igre doživio je ovacije cijelog San Sira koji jako dobro zna prepoznati svjetsku klasu na terenu. To mu je bila nagrada za još jednu sjajnu prezentaciju u dresu rossonera, unatoč tome što ima 40 godina i dalje igra sjajno na vrhunskom nivou.

Milan News, portal navijača crveno-crnih, objavio je što je slijedilo kada je Modrić krenuo s terena: "Nakon još jedne partije svjetske klase broja 14 rossonera krenula je pjesma cijelog stadiona: "Luka, Luka Modrić! O mama, mama, mama, znaš li zašto mi srce lupa? Vidio sam Luku Modrića, vidio sam Luku Modrića. I mama, zaljubljen sam!"

Ovu pjesmu navijači Napolija pjevali su Diegu Maradoni. Sada su je navijači Milana preradili tako što su u njoj Maradonino ime zamijenili onim Modrićevim.