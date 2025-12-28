Naši Portali
JAKO LIJEPO PRIZNANJE

Branič Hajduka uvršten među najbolje mlade stopere svijeta izvan 'liga petice'!

Autor
Edi Džindo
28.12.2025.
u 15:44

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u svojoj je analizi visoko postavio mladog Hajdukovog braniča iza kojeg je sjajni jesenski dio sezone

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) proteklih je dana radio analizu najboljih svjetskih nogometaša ne računajući 'lige petice', to jest ne računajući englesku, španjolsku, njemačku, talijansku i francusku ligu.

Analize su rađene u brojnim različitim kategorijama i podkategorijama, a u jednoj od njih je prominentno i jedno HNL ime, točnije, jedan igrač Hajduka.

Dalic

Naime, u kategoriji najboljih stopera izvan 'liga petice' do 21 godine, na četvrtom mjestu se nalazi 18-godišnji stoper Hajduka Branimir Mlačić s izvedbenim indeksom 72,7.

Na prvom mjestu se nalazi stoper belgijskog Anderlechta, Yasin Özcan (77,0), a ispred Mlačića su još i stoper austrijskog Salzburga, Jannik Schuster (75,0) te stoper švedskog Varnama, Rufai Mohammed (74,0).

Mlačić je ove polusezone oduševio izvedbama u dresu Hajduka. Mnogi su ga čak uvrštavali i u najbolju jedanaestorku jesenskog dijela HNL prvenstva.

Njegove predstave su prepoznali i brojni veliki klubovi, posebice milanski Inter koji je snažno zagrizao za Hajdukovog mladića. Tržišna vrijednost Mlačića na Transfermarktu je u prosincu naglo porasla s 800 tisuća eura na četiri milijuna eura. 

