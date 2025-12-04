Gosti s Cipra žale se na Rujevicu kao nitko: 'Pogled s najgore tribine u Europi'

Nogometaši Rijeke prošlog su tjedna ugostili ciparski AEK iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Susret je završio bez pobjednika rezultatom 0:0, a ciparski klub je na Rujevici podržalo nekoliko desetina njegovih navijača, među njima i Sokratis Konstantinidis.

Riječ je o influenceru i velikom navijaču AEK Larnace koji klub prati diljem Europe i potom kreira sadržaj, većinom mini reportaže, vezan za utakmice. Isto je bilo s Rujevicom, a na Instagramu je objavio video s utakmice te dodao opis "Pogled s najgore tribine u Europi", referirajući se na rujevički kavez.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ljudski kavez s prijenosnim WC-ima za europsko gostovanje? HNK Rijeka pobrinula se za to. Evo me, smrzavam se u gostujućem kavezu na Rujevici i preispitujem svaku odluku koju sam donio u životu. Ako je ovo dno dna, barem navijam za AEK Larnacu i sve me stajalo samo 13 eura, iako bi neki rekli da je i to 13 eura previše. Ali iskreno, možda sam ipak uživao više nego što bih htio priznati – napisao je Konstantinidis.

Kavez na Rujevici već je poznat po svom negostoprimstvu zbog svojih dimenzija, ambijenta i nedostatka komfora koji zaista podjsećaju na zatvorsku ćeliju. Ciparskom influenceru u komentarima su se javili i drugi kolege s porukama poput "Stvarno žele da se osjećaš kao neprijatelj kad si tamo" i “Ovo bi trebalo biti zabranjeno".