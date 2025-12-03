Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE BILO BOLJE PONUDE

Mišković opisao kako je izgledala prodaja Galešića u Dinamo: 'Mislite da mi je drago?'

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025.
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 21:15

Naravno, ako imam istu ponudu našeg kluba i stranog, sve je jasno. Za Frigana sam dobio istu ponudu i prodao sam ga u Belgiju

Predsjednik i vlasnik hrvatskog prvaka Rijeke Damir Mišković gostovao je u četvrtoj epizodi emisije 'Druga strana medalje' koja se emitira na MAXSportu. U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić otkrio je brojne zanimljivosti poput činjenice da ni u jednom trenutku ovog ljeta nije primio ponudu za prodaju kluba iako su mnogi tvrdili kako će Bill Foley zasigurno biti novi vlasnik kluba.

Osvrnuo se i na poslovanje Rijeke detaljno opisavši prodaju Nike Galešića, najboljeg stopera Rijeke u prvoj polovici prošle sezone, koji je te zime preselio u Dinamo - direktnog konkurenta u utrci za naslov. Taj je potez razljutio navijače Rijeke, a Mišković je ispričao kako je do transfera došlo:

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

- Naravno da shvaćam da su navijači ljutiti kad se igrač proda direktnom rivalu. Što mislite da je meni to drago? No, kad sve izvažeš... Dinamo je poslao fantastičnu ponudu. Tri milijuna i 500 tisuća eura bonusa plus 50 posto od Jankovića. Govorimo o stoperu iz SHNL-a od 5.5, 6 milijuna eura. Nitko iz inozemstva za Galešića tada nije davao ni pola od tog iznosa. Naravno, ako imam istu ponudu našeg kluba i stranog, sve je jasno. Za Frigana sam dobio istu ponudu i prodao sam ga u Belgiju. Na kraju dana, klub mora preživjeti. Tko to shvaća super, tko ne... Ne radim ja to namjerno nego da zaštitim klub - rekao je.

Galešić je prošlog proljeća bio standardni igrač Dinama, no to se promijenilo dolaskom Marija Kovačevića. Ove sezone bio je starter samo u jednoj utakmici, porazu na gostovanju kod Vukovara.
Ključne riječi
Niko Galešić Dinamo damir mišković HNK Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja