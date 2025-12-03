Mišković opisao kako je izgledala prodaja Galešića u Dinamo: 'Mislite da mi je drago?'

Predsjednik i vlasnik hrvatskog prvaka Rijeke Damir Mišković gostovao je u četvrtoj epizodi emisije 'Druga strana medalje' koja se emitira na MAXSportu. U razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić otkrio je brojne zanimljivosti poput činjenice da ni u jednom trenutku ovog ljeta nije primio ponudu za prodaju kluba iako su mnogi tvrdili kako će Bill Foley zasigurno biti novi vlasnik kluba.

Osvrnuo se i na poslovanje Rijeke detaljno opisavši prodaju Nike Galešića, najboljeg stopera Rijeke u prvoj polovici prošle sezone, koji je te zime preselio u Dinamo - direktnog konkurenta u utrci za naslov. Taj je potez razljutio navijače Rijeke, a Mišković je ispričao kako je do transfera došlo:

- Naravno da shvaćam da su navijači ljutiti kad se igrač proda direktnom rivalu. Što mislite da je meni to drago? No, kad sve izvažeš... Dinamo je poslao fantastičnu ponudu. Tri milijuna i 500 tisuća eura bonusa plus 50 posto od Jankovića. Govorimo o stoperu iz SHNL-a od 5.5, 6 milijuna eura. Nitko iz inozemstva za Galešića tada nije davao ni pola od tog iznosa. Naravno, ako imam istu ponudu našeg kluba i stranog, sve je jasno. Za Frigana sam dobio istu ponudu i prodao sam ga u Belgiju. Na kraju dana, klub mora preživjeti. Tko to shvaća super, tko ne... Ne radim ja to namjerno nego da zaštitim klub - rekao je.

Galešić je prošlog proljeća bio standardni igrač Dinama, no to se promijenilo dolaskom Marija Kovačevića. Ove sezone bio je starter samo u jednoj utakmici, porazu na gostovanju kod Vukovara.